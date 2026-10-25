Σάλος με ιρλανδική διαφήμιση για τη συναίνεση και τις αγκαλιές των παππούδων στα εγγόνια -«Υποτιμητική», «σπατάλη πόρων» - iefimerida.gr

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ιρλανδία διαφήμιση σχετικά με τη συναίνεση, η οποία έδειχνε έναν παππού και μια γιαγιά να θέλουν να αγκαλιάσουν τα εγγόνια τους, με αποτέλεσμα να αποσυρθεί.

Στη διαφήμιση, την οποία ένας Ιρλανδός υπουργός χαρακτήρισε «υποτιμητική για τους παππούδες και τις γιαγιάδες», ανοίγει η πόρτα ενός σπιτιού και εμφανίζεται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Αγκαλιάζουν τον εγγονό τους και πλησιάζουν για να αγκαλιάσουν και την εγγονή τους, η οποία δείχνει να νιώθει άβολα. Αμέσως μετά, η εικόνα αλλάζει και εμφανίζονται γραφικά και το μήνυμα: «Δεν θέλουν όλοι μια αγκαλιά. Ακόμα κι αν προέρχεται από ανθρώπους που τους αγαπούν. Είναι άβολο; Ίσως. Είναι σημαντικό; Απολύτως».

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Ιρλανδία: Έντονες αντιδράσεις για τη διαφήμιση, αποσύρθηκε -«Aκατάλληλη και υποτιμητική για τους παππούδες και τις γιαγιάδες»

Το ύφος είναι ανάλαφρο και στόχος είναι να αναδειχθεί η σημασία της συναίνεσης για τα παιδιά. Ωστόσο, η εκστρατεία προκάλεσε έντονες αρνητικές αντιδράσεις στην Ιρλανδία, καθώς και στο διαδίκτυο.

Η συγκεκριμένη διαφήμιση -μία από τις τρεις συνολικά- αποτελεί μέρος της εκστρατείας «We-Consent», την οποία υλοποιεί το Dublin Rape Crisis Centre - DRCC. Όπως εξηγεί το BBC, οι έντονες αντιδράσεις άνοιξαν μια συζήτηση σχετικά με τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές νόρμες, τον ρόλο της οικογένειας και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διδάσκεται η έννοια της συναίνεσης στα παιδιά. Ενώ ορισμένοι χαρακτήρισαν την εκστρατεία σπατάλη χρημάτων, άλλοι την υπερασπίστηκαν, υποστηρίζοντας ότι αναδεικνύει τον διαφορετικό τρόπο που κάθε παιδί αντιλαμβάνεται τα όρια και τονίζοντας ότι «δεν στρέφεται κατά των παππούδων και των γιαγιάδων».

Ο Ιρλανδός υπουργός Δικαιοσύνης, Jim O'Callaghan, άσκησε έντονη κριτική. Το υπουργείο του συγκαταλέγεται στους φορείς που χρηματοδοτούν την εκστρατεία, και η απόσυρσή της ήρθε κατόπιν παρέμβασης των αξιωματούχων του. Ο ίδιος δήλωσε ότι το βίντεο «δεν εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης». «Ήταν ακατάλληλο και υποτιμητικό για τους παππούδες και τις γιαγιάδες, και αποσύρθηκε από το DRCC κατόπιν επικοινωνίας των συνεργατών μου μαζί τους», είπε και τόνισε: «Αν και είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι κατανοούν την έννοια της συναίνεσης όσον αφορά τις σεξουαλικές σχέσεις, το συγκεκριμένο βίντεο δεν εξυπηρετούσε αυτόν τον σκοπό και, από πολλές απόψεις, είχε τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα».

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Σε δήλωσή του προς τον ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTÉ, το DRCC ανέφερε ότι τα βίντεο «βασίζονταν στην ιδέα ότι τα όρια πρέπει να γίνονται σεβαστά από μικρή ηλικία, καθώς και ότι πρέπει να σεβόμαστε τα όρια των άλλων». «Θα αφαιρέσουμε τα βίντεο από τα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ εξετάζουμε κατά πόσον επιφέρουν το θετικό αποτέλεσμα που επιδιώκουμε», πρόσθεσε.

Ο γερουσιαστής του κόμματος Fine Gael, Gareth Scahill -ένας εκ των επικριτών-, δήλωσε ότι το βίντεο αποτελεί σπατάλη πόρων. Υποστήριξε ότι χρησιμοποιήθηκαν δημόσιοι πόροι για τη χρηματοδότηση μιας διαφήμισης η οποία, στην καλύτερη περίπτωση, είναι κακώς σχεδιασμένη, ενώ, στη χειρότερη, είναι προσβλητική και ενδεχομένως επιζήμια για τους ηλικιωμένους. Μάλιστα αναρωτήθηκε τι θα ακολουθήσει διερωτώμενος σε ειρωνικό τόνο αν θα πρέπει ο κόσμος πια να υπογράφει έντυπα συναίνεσης στις αίθουσες αφίξεων των αεροδρομίων.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε ότι τα βίντεο «δημιουργήθηκαν από το DRCC με χαμηλό κόστος, με τη συμμετοχή εθελοντών, και δεν αποτελούν μέρος κάποιας κυβερνητικής διαφημιστικής εκστρατείας».



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Παράλληλα, ο Δρ Eoin O'Malley, αναπληρωτής καθηγητής στο Dublin City University, εξέφρασε την άποψη ότι η διαφήμιση αυτή αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα υπερβολικής παρέμβασης από την πλευρά του κράτους. «Βλέπουμε ανθρώπους να προωθούν ιδέες που ξεφεύγουν από το πλαίσιο του καθιερωμένου», δήλωσε. Ο O'Malley σημείωσε ότι, ενώ η σημασία της συναίνεσης είναι αυτονόητη για τους περισσότερους ανθρώπους, το συγκεκριμένο βίντεο είναι υπερβολικό. «Η ιδέα ότι χρειάζεται μια διαφήμιση για να υποδείξει στους παππούδες και τις γιαγιάδες ότι δεν πρέπει να αγκαλιάζουν τα εγγόνια τους, ότι οφείλουν να ζητούν άδεια προτού το κάνουν, φαντάζει παράλογη για τους περισσότερους ανθρώπους. Το ιρλανδικό Σύνταγμα είναι απολύτως σαφές: η οικογένεια αποτελεί τον βασικό πυρήνα για την εκπαίδευση και την ανατροφή των παιδιών. Επομένως, σε κάποιο βαθμό, αυτό ξεπερνά τα όρια», είπε.

Ωστόσο, η εκστρατεία έχει και τους υποστηρικτές της. Η ακαδημαϊκός Δρ Órfhlaith Campbell δήλωσε ότι δεν πρόκειται για επίθεση κατά των παππούδων και των γιαγιάδων, αλλά για μια προσπάθεια να αναδειχθεί η σημασία της συναίνεσης. «Η διαφήμιση αναδεικνύει τις διαφορές στις ανάγκες των παιδιών και τη σημασία της συναίνεσης. Δεν στρέφεται κατά των παππούδων και των γιαγιάδων. Θεέ μου, έλεος!!!» έγραψε στο X. Ένας χρήστης, με το όνομα Danny Boy, σχολίασε ότι η διαφήμιση δεν «αποθαρρύνει τους παππούδες και τις γιαγιάδες από το να αγκαλιάζουν τα παιδιά», αλλά «ενθαρρύνει τα παιδιά να μιλήσουν» εάν νιώθουν άβολα.



Ο ακαδημαϊκός του Πανεπιστημίου του Galway Δρ Eoin Daly ανέφερε ότι, αν και το βίντεο είχε ένα ύφος «πατερναλιστικό», το μήνυμά του ήταν σωστό. Άλλοι υποστήριξαν επίσης ότι το μήνυμα του βίντεο προοριζόταν να εκληφθεί «μεταφορικά» και όχι «κυριολεκτικά».