Ιρανοί σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες σε εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες για να μην τα βομβαρδίσει ο Τραμπ -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Το ιρανικό καθεστώς προέτρεψε τους πολίτες να προστατέψουν τις υποδομές που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως στόχους, μετά την εκπνοή του τελεσιγράφου.

Το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για να ανοίξει στα στενά του Ορμούζ λήγει στις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) και η άμεση απειλή του Αμερικανού προέδρου είναι πως θα χτυπήσει μονάδες παραγωγής ενέργειας και γέφυρες «πακέτο». Μάλιστα έχει πει πως θα είναι τέτοια η ισχύς και η συχνότητα των χτυπημάτων που θα μπορούσαν να αφανίσουν τον ιρανικό πολιτισμό, και μάλιστα μέσα σε τέσσερις ώρες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και μπορεί οι διπλωματικές προσπάθειες για εξεύρεση μιας λύσης της τελευταίας στιγμής να μην έχουν σταματήσει, όμως το ιρανικό καθεστώς, έχοντας ελάχιστα μέσα αεράμυνας να στηριχτεί, ενθάρρυνε υποστηρικτές του να βγουν στους δρόμους και να περάσουν ένα μήνυμα αποτροπής.

Εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και αποδίδονται σε ιρανικά μέσα, δείχνουν άνδρες, γυναίκες, ακόμα και παιδιά να στέκονται κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις ή γέφυρες, σχηματίζοντας ανθρώπινες αλυσίδες που έχουν στόχο να αποτρέψουν τις αμερικανικές δυνάμεις να βομβαρδίσουν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κάλεσμα του υπουργού του Ιράν για ανθρώπινες αλυσίδες

Εχθές Δευτέρα, ο Αλιρέζα Ραχίμι, αναπληρωτής υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού του Ιράν, κάλεσε τους Ιρανούς και ειδικότερα τους νέους, τους καλλιτέχνες και τους αθλητές να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα, από «αύριο στις 2 μ.μ», δηλαδή σήμερα Μ. Τρίτη από τις 13:30 ώρα Ελλάδας.

«Θα σταθούμε χέρι-χέρι για να πούμε: Η επίθεση σε δημόσιες υποδομές αποτελεί έγκλημα πολέμου», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.