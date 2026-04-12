Oι Ιρανοί απείλησαν αμερικανικό αντιτορπιλικό στα Στενά του Ορμούζ -«Αν δεν υπακούσετε, θα γίνετε στόχος», δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Το πολεμικό ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν απείλησε αμερικανικό αντιτορπιλικό.

Οι Φρουροί εξέδωσαν προειδοποίηση προς το αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ζητώντας του να αλλάξει πορεία και να απομακρυνθεί από την περιοχή. Το συμβάν καταγράφηκε και μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και αναπαράγεται διεθνώς.

Η στιγμή της προειδοποίησης των Ιρανών, στο Ορμούζ

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, δύο αντιτορπιλικά του United States Navy, το USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121) και το USS Michael Murphy (DDG-112), διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο αποστολής που, όπως αναφέρεται, στοχεύει στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και στον έλεγχο πιθανών απειλών στην περιοχή.

Στο βίντεο, αξιωματικός των Φρουρών απευθύνει προειδοποίηση στο USS Frank E. Petersen Jr., ζητώντας άμεση αλλαγή πορείας και επιστροφή προς τον Ινδικό Ωκεανό, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του πλοίου είναι ανεπιθύμητη.

«Πολεμικό πλοίο 121. Εδώ σταθμός του Ναυτικού της Sepah (IRGC). Πρέπει να αλλάξετε πορεία και να επιστρέψετε αμέσως στον Ινδικό Ωκεανό. Αν δεν υπακούσετε στη διαταγή μου, θα γίνετε στόχος»,

Η απάντηση του αμερικανικού πλοίου

Από την πλευρά του, το αμερικανικό πλήρωμα απαντά ότι η διέλευση πραγματοποιείται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η ιρανική πλευρά φέρεται να εκδίδει «τελευταία προειδοποίηση», ενώ παράλληλα προειδοποιεί και άλλα πλοία στην περιοχή να διατηρήσουν απόσταση, κλιμακώνοντας τη ρητορική έντασης, σημειώνουν οι Times of Israel.