Ιράν: Τριήμερη αργία στην Τεχεράνη ενόψει της κηδείας του Αλί Χαμενεΐ - iefimerida.gr

Σε τριήμερη αργία κηρύχθηκε η Τεχεράνη ενόψει της κηδείας του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, που κυβέρνησε τη χώρα επί 37 ολόκληρα χρόνια, αναμένεται να κηδευτεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη Μασχάντ από την οποία καταγόταν..

Οι τριήμερη τελετή θα διεξαχθεί μεταξύ 4 και 6 Ιουλίου όπου θα αποδοθούν τιμές στους Χαμενεΐ και τα πάντα στην πρωτεύουσα θα είναι κλειστά, όπως ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση ένας από τους οργανωτές, ο Χασάν Χασαντζαντέχ.

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Η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στην Τεχεράνη, όπου ο δήμος αναμένει ότι θα συρρεύσει ένα πλήθος 20 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στις 7 του μηνός η τελετή θα συνεχιστεί στην ιερή πόλη Κομ, στο βόρειο Ιράν.

Η σορός του θα περάσει και από το Ιράκ

Σημειώνεται ότι στις 8 Ιουλίου η σορός θα ταξιδέψει και στο γειτονικό Ιράκ σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο δήμος της Τεχεράνης.

Παρά το γεγονός ότι η τελετή ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τον Μάρτιο, αναβλήθηκε λόγω του πολέμου.

Γιατί θα πάει στο Ιράκ;

Μετά την αμερικανική εισβολή και την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν το 2003, το Ιράκ προσπαθεί να τηρήσει μια εύθραυστη ισορροπία στις σχέσεις του με τις ΗΠΑ και το Ιράν. Όπως και στο Ιράν, η πλειονότητα των κατοίκων είναι σιίτες μουσουλμάνοι και η χώρα φιλοξενεί δύο από τους ιερότερους τόπους των σιιτών, το μαυσωλείο του ιμάμη Χουσέιν στην Κερμπάλα κα εκείνο του ιμάμη Αλί στη Νατζάφ.

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Οι ιρακινές αρχές δεν σχολίασαν τις πληροφορίες που προέρχονται από την Τεχεράνη. Ωστόσο, μια ιρακινή πηγή προσκείμενη στην πρεσβεία του Ιράν στη Βαγδάτη είπε ότι το φέρετρο του αγιατολάχ θα μεταφερθεί με ελικόπτερο από την Κομ στο αεροδρόμιο της Νατζάφ στις 8 Ιουλίου και από εκεί με ασθενοφόρο στο μαυσωλείο του ιμάμη Αλί. Στη συνέχεια, θα το παραλάβει και πάλι ένα ελικόπτερο για να το μεταφέρει στο μαυσωλείο της Κερμπάλα, προτού να επιστρέψει στη Μασχάντ.

Ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, τον διαδέχτηκε στις αρχές Μαρτίου. Τραυματίστηκε, στο ίδιο πλήγμα που σκότωσε τον πατέρα του και δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε.

Όταν πέθανε ο ιδρυτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Ρουχολάχ Χομεϊνί, το 1989, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι παρέστησαν στην κηδεία, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.