Το Ιράν απαντά στον Τραμπ που θέλει να ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ «έδαφος των ΗΠΑ»: Ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιρανικά - iefimerida.gr

Το Ιράν απορρίπτει δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πως θα ανακηρύξει το στενά του Ορμούζ «αμερικανικό» έδαφος.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί απέρριψε τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε αστυνομική σχολή την πρόθεσή του να ανακηρύξει τα στενά του Ορμούζ «αμερικανικό έδαφος», αφού «τελειώσουμε να νικάμε το Ιράν, που ηττάται πολύ οδυνηρά», όπως διαβεβαίωσε.

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«Τα στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να καταληφθεί με τιτιβίσματα» σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, «ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες», αντέτεινε ο κ. Γαριμπαμπαντί μέσω X.

Το κορυφαίο στέλεχος της ιρανικής διπλωματίας πρόσθεσε πως η Ουάσιγκτον κάποια στιγμή θα πρέπει να «αποδεχτεί την πραγματικότητα», που είναι ότι υπέστη «στρατηγικές και βαριές ήττες», προσθέτοντας πως «το στενά του Ορμούζ ήταν ιρανικά, είναι ιρανικά και θα παραμείνουν ιρανικά», είναι «κλειστό» και θα ανοίξει ξανά μόνο με «διαταγή» της Τεχεράνης. «Όσο οι ΗΠΑ δεν αποδέχονται την ήττα τους, το Ιράν θα συνεχίσει να επιβάλλει τον αποκλεισμό», συμπλήρωσε.

Τραμπ: «Σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είπε πως «σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ». Ο ρεπουμπλικάνος επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ότι η Ουάσιγκτον έχει τον «απόλυτο έλεγχο», ενώ το Ιράν το διαψεύδει, μιλά για «ψέμα».

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Στην πράξη, η στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων θαλάσσια οδός είναι κλειστή με απόφαση της Τεχεράνης από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ουάσιγκτον επιβάλλει σε αντίποινα αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Στην ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει «ποτέ πυρηνικό όπλο», ενώ η Ισλαμική Δημοκρατία διαψεύδει πως είχε ποτέ τέτοια πρόθεση εδώ και δεκαετίες. «Αν χρειάζεται να πληρώνετε οι Αμερικανοί λίγα παραπάνω χρήματα για καύσιμα, είναι εντάξει. Δε θα ζητήσω ποτέ συγγνώμη, διότι πήρα σωστή απόφαση» κηρύσσοντας τον πόλεμο.

Σε σύγκριση με το προπολεμικό επίπεδο, η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ είναι αυξημένη κατά 35% και πλέον, κάτι προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στα νοικοκυριά, ενώ η δημοτικότητα του προέδρου Τραμπ καταγράφει υποχώρηση.

Η υπεράσπιση του πολέμου εναντίον του Ιράν από τον πρόεδρο Τραμπ έγινε την επομένη δηλώσεων του αντιπροέδρου του Τζέι Ντι Βανς στο Fox News κατά την οποία παρουσίασε πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από τον αρχηγό του κράτους.

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«Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε», είναι «πολύ πιο χαμηλά από τα υψηλά όπου είχε φτάσει στην αρχή της ένοπλης σύρραξης. Ιδού ο στόχος υπ’ αριθμόν ένα, να εξασφαλίσουμε ότι το πετρέλαιο και η βενζίνη θα παραμείνουν φθηνά για τους Αμερικανούς», ανέφερε. Ο «στόχος υπ’ αριθμόν δύο είναι προφανώς να εξασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε ο κ. Βανς, διαβεβαιώνοντας πως «οδεύουμε να επιτύχουμε αυτούς τους δυο στόχους».

Η πίεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση Τραμπ μοιάζει να δίνει ολοένα περισσότερο την έμφαση στην οικονομική πίεση στο Ιράν, καθώς η διπλωματική οδός μοιάζει κλειστή. Έχει αναστείλει τους βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τουλάχιστον προς το παρόν.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είπε ότι δεν έχει ληφθεί καμιά απόφαση για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Πρόσθεσε πως οι μεσολαβητές, το Κατάρ και το Πακιστάν, βρίσκονται σε επαφή με το Ιράν και ότι ανταλλάσσονται μηνύματα,

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη επιμένουν στις θέσεις και τους όρους τους για να ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ.