Ιράν: Μετά τα κρυπτονομίσματα θέλει τα διόδια για τα στενά του Ορμούζ να πληρώνονται στο δικό του νόμισμα - iefimerida.gr

Να συνεχίσει να έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και μετά τη συμφωνία για εκεχειρία θέλει το Ιράν, επιβάλλοντας διόδια και μάλιστα σε δικό του νόμισμα.

Ο επικεφαλής της επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι, σύμφωνα με κοινοβουλευτική πρόταση, τα τέλη διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ θα καταβάλλονται στο εθνικό νόμισμα του Ιράν, το ριάλ, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του ιρανικού γενικού προξενείου στη Βομβάη την Παρασκευή.

Το ιρανικό κοινοβούλιο έχει ψηφίσει σχέδιο για την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ, κάτι που εκ των πραγμάτων έχει συμβεί κατά τη διάρκεια του κλεισίματος των στενών, κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το Ιράν εισέπραξε διόδια σε γουάν και κρυπτονομίσματα

Το Bloomberg είχε μεταδώσει πως πλοία που ήθελαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ καλούνταν να πληρώσουν τέλη σε γουάν ή κρυπτονομίσματα για να αποφύγουν επιθέσεις.

Το Al Jazeera σημειώνει πως Ιράν και Κίνα σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ενέργειες προκειμένου να περιοριστεί η κυριαρχία του δολαρίου των ΗΠΑ στις παγκόσμιες συναλλαγές.

Από την πλευρά του ο Τραμπ, με ανάρτησή του χθες Πέμπτη, προειδοποίησε το Ιράν να μην συνεχίσει αυτή την πρακτική. Νωρίτερα, αλλά μετά τη σύναψη της συμφωνίας εκεχειρίας, είχε δηλώσει πως θα έβλεπε μια από κοινού διαχείριση του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος με το Ιράν.