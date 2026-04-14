Το Ιράν πρότεινε «πάγωμα» πυρηνικών έως και πέντε χρόνια, το απέρριψαν οι ΗΠΑ -«Παράθυρο» διαλόγου, παρά την ένταση - iefimerida.gr

Την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου έως και πέντε χρόνια πρότεινε το Ιράν, πρόταση που απέρριψαν οι ΗΠΑ.



Την πληροφορία μεταδίδουν διεθνή μέσα όπως το BBC, επικαλούμενα τους NYTimes. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, επέμειναν για μπλόκο στον εμπλουτισμό ουρανίου για 20 χρόνια.



Το δημοσίευμα προσθέτει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν προτάσεις για την αναστολή της πυρηνικής δραστηριότητας της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Πακιστάν, αλλά παρέμειναν πολύ μακριά από την επίτευξη συμφωνίας.



Ωστόσο, οι συζητήσεις υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει ακόμη μια διαδρομή προς μια ειρηνευτική συμφωνία, με πιθανό δεύτερο γύρο διαπροσωπικών συνομιλιών.



Αφού οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις απέτυχαν, ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η υπόσχεση των Ιρανών να μην κατασκευάσουν ποτέ πυρηνικό όπλο δεν αφορούσε «μόνο το παρόν, ούτε μόνο τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά μακροπρόθεσμα».



Και τη Δευτέρα το βράδυ, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν αποτελούσαν «κόκκινη γραμμή» για τις ΗΠΑ.

«Πραγματικά πιστεύω ότι η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν, επειδή βάλαμε πολλά στο τραπέζι», δήλωσε στο Fox News. «Στην πραγματικότητα, καταστήσαμε πολύ σαφές ποια ήταν η κόκκινη γραμμή μας».



«Υπάρχουν δύο συγκεκριμένα θέματα στα οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πραγματικά ότι δεν έχουμε καμία ευελιξία», πρόσθεσε ο Βανς. Τα ανέφερε ως τον έλεγχο των ΗΠΑ επί του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και έναν μηχανισμό επαλήθευσης για να διασφαλιστεί ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο στο μέλλον.

Reuters: ΗΠΑ και Ιράν αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για διάλογο μετά από τεταμένες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ

Από την πλευρά του το Reuters, σε μακροσκελές δημοσίευμα, αναφέρει ότι τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ αφήνουν ανοικτή την πόρτα για τον διάλογο μετά τις τεταμένες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.



Το πρακτορείο περιγράφει τα σκαμπανεβάσματα που υπήρχαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. «Υπήρχε έντονη ελπίδα στη μέση των συνομιλιών ότι θα υπάρξει πρόοδος και ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία. Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν πολύ γρήγορα», δήλωσε πηγή της πακιστανικής κυβέρνησης.



Άλλη πηγή που συμμετείχε στις συνομιλίες ανέφερε ότι οι πλευρές έφτασαν «πολύ κοντά» σε συμφωνία και βρίσκονταν «κατά 80% εκεί», πριν σκοντάψουν σε αποφάσεις που δεν μπορούσαν να ληφθούν επί τόπου.

Δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές περιέγραψαν την ατμόσφαιρα ως βαριά και ψυχρή, προσθέτοντας ότι, παρότι το Πακιστάν προσπάθησε να την εξομαλύνει, καμία πλευρά δεν έδειξε διάθεση αποκλιμάκωσης.



Παρά το αδιέξοδο, συνεχίζονται οι επαφές μέσω διαμεσολαβητών, καθώς και οι δύο πλευρές έχουν λόγους να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση.