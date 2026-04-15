Νέα πρόταση Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ: Να περνούν ελεύθερα τα πλοία από την πλευρά του Ομάν - iefimerida.gr

Μια πρόταση για να λυθεί το ζήτημα της διέλευσης των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ φέρεται να έχει καταθέσει το Ιράν.

Το Ιράν θα μπορούσε να εξετάσει την πιθανότητα να επιτρέπει σε πλοία να διαπλέουν ελεύθερα τα Στενά του Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν, χωρίς να κινδυνεύουν να δεχτούν επίθεση.

Η πρόταση αυτή συμπεριλαμβάνεται, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, στο ιρανικό σχέδιο που έχει καταθέσει η Τεχεράνη στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, και θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για να αποτραπεί η αναζωπύρωση της σύγκρουσης, ανέφερε σήμερα, Τετάρτη, μια πηγή που έχει ενημερωθεί σχετικά.

Η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή το θέμα είναι «ευαίσθητο», ανέφερε ότι το Ιράν θα ήταν πρόθυμο να επιτρέψει στα πλοία να χρησιμοποιούν την άλλη πλευρά του στενού, στα ύδατα του Ομάν, χωρίς να παρεμποδίζονται από την Τεχεράνη.

Ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα

Η ίδια πηγή, ωστόσο, δεν έδωσε απαντήσεις σχετικά με δύο κρίσιμα ερωτήματα: Πρώτον, αν το Ιράν θα συμφωνούσε να απομακρύνει νάρκες που ενδεχομένως έχει τοποθετήσει σε αυτό το τμήμα της θάλασσας. Δεύτερον, αν θα επιτρεπόταν σε όλα τα πλοία -ακόμη και σε εκείνα που συνδέονται με το Ισραήλ- να διέρχονται ελεύθερα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, η πηγή πρόσθεσε ότι η πρόταση εξαρτάται από το εάν η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Τεχεράνης.

Η πληροφορία αυτή έρχεται σε μία ημέρα κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό τον οποίο εφάρμοσαν για περίπου δύο ημέρες και η «Wall Street Journal» έγραψε πως υπάρχει συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας.