«Πράξη πολέμου» ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ, λέει ο Ιρανός ΥΠΕΞ - iefimerida.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε εκ νέου τις ΗΠΑ ότι με τον ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του, έχουν παραβιάσει την εκεχειρία.

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι «ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου και, ως εκ τούτου, παραβίαση της εκεχειρίας», αναφερόμενος στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

«Η επίθεση σε εμπορικό πλοίο και η ομηρεία του πληρώματος αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη παραβίαση. Το Ιράν γνωρίζει πώς να εξουδετερώνει τους περιορισμούς, πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και πώς να αντιστέκεται στην εκφοβιστική τακτική», έγραψε στο X ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με την αποστολή αντιπροσωπείας στο Πακιστάν, για τον επόμενο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Πρόσθεσε μάλιστα, ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θέτει υπό αμφισβήτηση τη σοβαρότητα κάθε διαπραγμάτευσης.

Με αυτά τα δεδομένα, οι ΗΠΑ έχουν καθυστερήσει την αναχώρηση του Τζέι Ντι Βανς και της υπόλοιπης αντιπροσωπείας από την Ουάσιγκτον προς το Ισλαμαμπάντ, καθώς προς το παρόν οι συνομιλίες βρίσκονται «στον αέρα».