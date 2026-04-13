Ιράν: Πράξη πειρατείας ο αποκλεισμός των λιμανιών από τις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Οι δυνάμεις του Ιράν λένε ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα λιμάνια του Κόλπου είναι «παράνομος» και «πράξη πειρατείας».



Η ενιαία διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων αναφέρει ότι τα λιμάνια στον Αραβικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν είναι «είτε για όλους είτε για κανέναν», ανέφερε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θεωρούν την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της χώρας μας φυσικό και νόμιμο καθήκον και, κατά συνέπεια, η άσκηση της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα χωρικά ύδατα της χώρας μας είναι φυσικό δικαίωμα του ιρανικού έθνους», δήλωσαν οι δυνάμεις του Ιράν.

«Τα σκάφη που συνδέονται με τον εχθρό» δεν θα έχουν το δικαίωμα να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ σε άλλα σκάφη θα επιτραπεί η διέλευση σύμφωνα με τους κανονισμούς της Τεχεράνης, ανέφερε η δήλωση των δυνάμεων.

«Η εγκληματική επιβολή περιορισμών στην κυκλοφορία σκαφών σε διεθνή ύδατα από τις ΗΠΑ είναι παράνομη πράξη και ισοδυναμεί με πειρατεία».

Εάν απειληθεί η ασφάλεια των λιμένων, κανένα λιμάνι στην περιοχή «δεν θα είναι ασφαλές», πρόσθεσαν οι δυνάμεις.