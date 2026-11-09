Το Ιράν πίσω από το σαμποτάζ στα ψυγεία στην Ευρώπη βλέπουν οι γαλλικές αρχές -Στο μικροσκόπιο και οι επιθέσεις στις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Νέα διάσταση αποκτά η υπόθεση των εκτεταμένων κυβερνοεπιθέσεων που έθεσαν εκτός λειτουργίας εμπορικά ψυγεία και καταψύκτες σε σούπερ μάρκετ πολλών κρατών στην Ευρώπη.

Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο πίσω από τις επιθέσεις να βρίσκονται χάκερ που υποστηρίζονται από το ιρανικό κράτος.

Η εκτίμηση, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την έρευνα, ενισχύει τις υποψίες για πιθανή σύνδεση των περιστατικών με τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και αντίστοιχες επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

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Εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτίμηση των Γάλλων αξιωματούχων, τα περιστατικά θα συγκαταλέγονται στις πλέον καταστροφικές κυβερνοεπιθέσεις που έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών και το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό. Χωρίς απάντηση παρέμειναν και τα μηνύματα προς την ιρανική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη.

Το Ιράν, από την πλευρά του, αρνείται συστηματικά ότι πραγματοποιεί κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις.

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Η ψηφιακή εισβολή που προκάλεσε ζημιά εκατομμυρίων ευρώ

Η κυβερνοεπίθεση παραβίασε τα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας εμπορικών ψυγείων σε εκατοντάδες καταστήματα. Σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, που είχαν μιλήσει προηγουμένως στο Reuters, η συγκεκριμένη επίθεση φαινόταν σχετικά εύκολο να πραγματοποιηθεί.

Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από πολλές από τις ψυκτικές μονάδες που επηρεάστηκαν ανέφερε ότι αρκετές ήταν παλαιάς τεχνολογίας ή λειτουργούσαν με ξεπερασμένο λογισμικό, γεγονός που ενδεχομένως διευκόλυνε την πρόσβαση των χάκερ στα συστήματα.

Οι συνέπειες ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η θερμοκρασία στο εσωτερικό των ψυγείων αυξήθηκε τόσο πολύ, ώστε προκλήθηκαν ακόμη και πυρκαγιές. Μετά την επίθεση, εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ αναγκάστηκαν να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες αλλοιωμένων τροφίμων, μεταξύ των οποίων κρέας και παγωτά που είχαν λιώσει, μεταφέροντάς τα σε τεράστιους κάδους απορριμμάτων.

Το οικονομικό κόστος της επίθεσης εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με Γάλλο ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ.

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Η υπόθεση δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στα γαλλικά καταστήματα. Μέσα στον ίδιο μήνα ακολούθησε ένα δεύτερο κύμα κυβερνοεπιθέσεων, το οποίο έπληξε περισσότερα από 100 καταστήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν ακόμη και ψυγεία που χρησιμοποιούνται από γαλλικές τράπεζες αίματος, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αναγκαστούν να μεταφέρουν μέρος των αποθεμάτων αίματος σε άλλες μονάδες ψυχρής αποθήκευσης.

Η επανάληψη των επιθέσεων σε διαφορετικές χώρες, σε συνδυασμό με τη φαινομενικά απλή μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα των δραστών.

Οι υποψίες διατυπώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται στο επίκεντρο οι ανησυχίες για την ύποπτη εκστρατεία δολιοφθοράς της Ρωσίας στην Ευρώπη, τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και τη διεθνή αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το Reuters διευκρινίζει ότι δεν κατάφερε να εξακριβώσει τα ακριβή στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι Γάλλοι αξιωματούχοι για να καταλήξουν στις συγκεκριμένες υποψίες. Οι δύο πηγές που παρείχαν τις πληροφορίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

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Στο μικροσκόπιο και οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Οι επιθέσεις σε ψυγεία ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ δεν ήταν το πρώτο ανάλογο περιστατικό.

Τον Αύγουστο, ψυγεία σε τουλάχιστον έξι στρατιωτικές αποθήκες στο Πεντάγωνο τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Οι ερευνητές αντιμετωπίζουν τις δυσλειτουργίες ως πιθανή κυβερνοεπίθεση και συνεργάζονται με Γάλλους αξιωματούχους, προκειμένου να διερευνήσουν τι ακριβώς συνέβη.

Πηγή με γνώση της υπόθεσης ανέφερε ότι το Πεντάγωνο θεωρεί το Ιράν ύποπτο για τις επιθέσεις του Αυγούστου, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εξακριβωθεί εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα περιστατικά στις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στις επιθέσεις στη Γαλλία και στο πιο πρόσφατο κύμα κυβερνοεπιθέσεων που έπληξε ψυγεία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Η πληροφορία ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ιρανικής εμπλοκής στην εκστρατεία δολιοφθοράς σε στρατιωτικές αποθήκες είχε δημοσιευθεί για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Nextgov.

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Από την πλευρά του, το Πεντάγωνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι «γνωρίζει τις εικασίες σχετικά με ένα πιθανό κυβερνοπεριστατικό», επιβεβαιώνοντας ότι στρατιωτικοί ερευνητές εξετάζουν την υπόθεση. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας.