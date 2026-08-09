Συνεχίζονται οι διαρροές για τον Χαμενεΐ, φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του -Συναντήθηκε πρόσφατα με τον Πεζεσκιάν, λένε ιρανικά ΜΜΕ - iefimerida.gr

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν συνάντησε τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στα τέλη Ιουλίου, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν.

Ενώ έχουν φουντώσει οι φήμες που θέλουν τον Χαμενεΐ να βρίσκεται ακόμα και κοντά στον θάνατο, συνεχίζονται τα δημοσιεύματα σχετικά με την επικοινωνία του με τον πρόεδρο της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

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Ο Πεζεσκιάν έχει δώσει διαφορετικές εκδοχές κατά τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με την πρόσβαση που έχει στον Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τη διαδοχή του στη θέση του πατέρα του, τον Μάρτιο.

Τις προηγούμενες ημέρες αντιπολιτευόμενα ιρανικά ΜΜΕ με έδρα στο εξωτερικό μετέδωσαν ότι μια συνάντηση των δύο ανδρών είχε γίνει υπό συνθήκες σκότους, μέσα σε ένα αυτοκίνητο.



Βίντεο με τον Χαμενεΐ «στο μέλλον»

Εν τω μεταξύ ο υπαρχηγός της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Κασέμ Κουραϊσί δήλωσε ότι «στο μέλλον» θα δημοσιοποιηθεί βιντεοσκοπημένο υλικό με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

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Όπως είπε ο Κουραϊσί, στο υλικό αυτό θα εμφανίζεται ο Χαμενεΐ «μεταξύ ανθρώπων κι έξω στους δρόμους, όπως επίσης, σε συναντήσεις με διοικητές των ενόπλων δυνάμεων».