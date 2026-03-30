Το Ιράν πέρασε νόμο για να βάλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Το ιρανικό καθεστώς ψήφισε νόμο που προβλέπει διόδια στα διερχόμενα πλοία από τα Στενά του Ορμούζ.﻿

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει ασφυκτικά για το όσο πιο σύντομο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, όμως το Ιράν προχώρησε σε μια κίνηση που παραπέμπει στον ακόμα μεγαλύτερο έλεγχό τους.

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ασφαλείας του Ιράν ενέκρινε σχέδιο για τη ρύθμιση και την επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγική πλωτή οδό από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Το σχέδιο της επιτροπής είναι να επιβάλει «τον κυρίαρχο ρόλο του Ιράν και των ενόπλων δυνάμεών του», δήλωσε τη Δευτέρα η κρατική ραδιοτηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB).

Το νομοσχέδιο περιέχει διατάξεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ελέγχου και της εποπτείας του στενού από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων «ρυθμίσεων ασφαλείας για την προστασία της πλωτής οδού, μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας και οικονομικών κανονισμών και διοδίων σε ριάλ για τα πλοία που διέρχονται και της απαγόρευσης διέλευσης για πλοία που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», σύμφωνα πάντα με το IRIB.