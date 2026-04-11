Ιράν: Παραμορφωμένος, αλλά οξυδερκής ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ -Άνθρωποι του κύκλου του διέρρευσαν για λεπτομέρειες για την υγεία του - iefimerida.gr

Ιράν: Παραμορφωμένος, αλλά οξυδερκής ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ -Άνθρωποι του κύκλου του διέρρευσαν για λεπτομέρειες για την υγεία του

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ / Φωτογραφία αρχείου: Getty Images
Για πρώτη φορά διέρρευσαν από το Ιράν νέα για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο νέος Ανώτατος ηγέτης της χώρας εξακολουθεί να αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια που υπέστη στην αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του στην αρχή του πολέμου, σύμφωνα με τρία άτομα κοντά στον στενό του κύκλο, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, ο Χαμενεΐ παραμορφώθηκε στην επίθεση στο οικοδομικό συγκρότημα στο κέντρο της Τεχεράνης και υπέστη σοβαρό τραυματισμό «στο ένα, ή και στα δύο πόδια».

Οι πηγές του Reuters τονίζουν ωστόσο ότι «παραμένει οξυδερκής» και συμμετέχει κανονικά στις κρατικές υποθέσεις, διαψεύδοντας την πληροφορία που υπήρχε ότι είναι σε κώμα.

«Συμμετέχει σε συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους μέσω ηχητικής διάσκεψης και λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων για σημαντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου και των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον» είπαν δύο από τις πηγές.

