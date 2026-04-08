Ιράν -Πρόεδρος του κοινοβουλίου: Έχουν γίνει παραβιάσεις της εκεχειρίας σε τρία σημεία - iefimerida.gr

«Παράλογη» χαρακτηρίζει τη συμφωνηθείσα εκεχειρία ή τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, καταγγέλλει ότι παραβιάστηκαν τρεις βασικοί όροι του σχεδίου 10 σημείων ενόψει των διαπραγματεύσεων που αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή στο Πακιστάν.

Ως παραβίαση της συμφωνίας βλέπει τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου

Ειδικότερα, ο Γκαλιμπάφ αναφέρεται στη συνέχιση των επιθέσεων στον Λίβανο, στην παραβίαση του ιρανικού εναέριου χώρου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και στην άρνηση του δικαιώματος του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Πακιστανικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι ο Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, θα είναι στην ιρανική αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή.