Οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας, λέει ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ιράν - iefimerida.gr

Κάλεσμα στις ΗΠΑ να αποφασίσουν αν θα εμπιστευτούν ή όχι το Ιράν έκανε ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας της Τεχεράνης στις συνομιλίες.

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, μετά το «ναυάγιο» στις συνομιλίες, τόνισε ότι ήρθε η ώρα για τις ΗΠΑ «να αποφασίσουν αν μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας ή όχι».



Σε ανάρτησή του στο X, επεσήμανε ότι πριν από τις διαπραγματεύσεις ότι το Ιράν είχε «καλή πίστη και βούληση», αλλά λόγω των εμπειριών του από τους δύο προηγούμενους πολέμους «δεν είχε εμπιστοσύνη στην αντίπαλη πλευρά».

Όπως υποστήριξε, η ιρανική αντιπροσωπεία «προέβαλε πρωτοβουλίες με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά η αντίπαλη πλευρά τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ιρανικής αντιπροσωπείας σε αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων».



BBC: Σε αναμονή οι ελπίδες που δημιούργησαν οι διαπραγματεύσεις

Το BBC, από την πλευρά του σχολιάζοντας τις εξελίξεις αναφέρει ότι οι ελπίδες που είχαν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια των μαραθώνιων συνομιλιών έχουν, προς το παρόν, τεθεί σε αναμονή.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι ανάμεσα στις δύο πλευρές φαίνεται να μην υπάρχει εμπιστοσύνη, ενώ δεν έχουν ξεπεραστεί τα βασικά σημεία της διαφωνίας, όπως τα Στενά του Ορμούζ και ο εμπλουτισμός του ουρανίου.



Όμως, όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, κανείς δεν περίμενε ρεαλιστικά να επιτευχθεί συμφωνία σε μία μόνο συνάντηση, όσο σοβαρή, υψηλού επιπέδου και μακρά κι αν ήταν αυτή.

Προς το παρόν είναι άγνωστο εάν υπάρχουν βάσεις για να υπάρξει συνέχεια στις διαπραγματεύσεις καθώς συνεχίζεται η εκεχειρία, αλλά και σε ποιο βαθμό κάθε πλευρά είναι διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις για να εξασφαλίσει μια συμφωνία που εξακολουθεί να φαίνεται ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο, καθώς και του υπόλοιπου κόσμου.