Το Ιράν λέει ότι θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ αν ΗΠΑ και Ισραήλ πληρώσουν πολεμικές αποζημιώσεις - iefimerida.gr

Εκπρόσωπος του Ιρανού προέδρου είπε πως το Ιράν θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ μόνο αφού λάβει αποζημίωση για τις ζημίες του πολέμου.

Ο Σεγιέτ Μεντί Ταμπαταμπαΐ δήλωσε ότι το Ιράν θα ανοίξει το Στενό του Ορμούζ μόνο αφού λάβει αποζημίωση για τις ζημίες του πολέμου, η οποία θα καταβληθεί μέσω ενός «νέου νομικού καθεστώτος» βασισμένου σε τέλη διέλευσης.

Σχολιάζοντας την απειλή Τραμπ για επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Ιράν σε περίπτωση που δεν ανοίξουν τα στενά μέχρι την εκπνοή του τελεσιγράφου αύριο Μ. Δευτέρα, ο Ταμπαταμπαΐ είπε πως ο Αμερικανός πρόεδρος «κατέφυγε σε χυδαιότητες και ανοησίες από απόλυτη απελπισία και οργή».