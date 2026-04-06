Ιράν: Η αμερικανική επιχείρηση διάσωσης του πιλότου ίσως είχε στόχο «να κλέψουν εμπλουτισμένο ουράνιο» - iefimerida.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η αμερικανική επιχείρηση διάσωσης του πιλότου ίσως είχε στόχο «να κλέψουν εμπλουτισμένο ουράνιο»

Φιλοκαθεστωτική συγκέντρωση στην Τεχεράνη / AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το Ιράν εκτίμησε πως η επιχείρηση των ΗΠΑ για τη διάσωση του πιλότου θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα προκειμένου «να κλέψουν εμπλουτισμένο ουράνιο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι οι ΗΠΑ διέσωσαν και το δεύτερο μέλος του πληρώματος ενός F-15E που κατέπεσε πάνω από το Ιράν την Παρασκευή, σε αυτό που αποκάλεσε μια «τολμηρή» στρατιωτική επιχείρηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο ιρανικός στρατός τη χαρακτήρισε «αποστολή εξαπάτησης και δραπέτευσης», επιμένοντας ότι «απέτυχε πλήρως», χωρίς ωστόσο να διαψεύδει σαφώς τη διάσωση του αεροπόρου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν «πολλά ερωτήματα και σκιές αμφιβολίας» σχετικά με την επιχείρηση.

«Η περιοχή όπου φέρεται να βρισκόταν ο Αμερικανός πιλότος στην επαρχία Κογκιλούγιε και Μπογέρ-Αχμάντ είναι πολύ μακριά από την περιοχή όπου επιχείρησαν να προσγειωθούν ή ήθελαν να προσγειώσουν τις δυνάμεις τους στο κεντρικό Ιράν», είπε ο Μπαγαεΐ.

«Η πιθανότητα να ήταν μια επιχείρηση εξαπάτησης με σκοπό να κλέψουν εμπλουτισμένο ουράνιο δεν θα πρέπει καθόλου να αποκλειστεί», είπε.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε πως η επιχείρηση ήταν «μια καταστροφή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ιράν ΗΠΑ ουράνιο πιλότος διάσωση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

