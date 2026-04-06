Ιράν: Η αμερικανική επιχείρηση διάσωσης του πιλότου ίσως είχε στόχο «να κλέψουν εμπλουτισμένο ουράνιο» - iefimerida.gr

Το Ιράν εκτίμησε πως η επιχείρηση των ΗΠΑ για τη διάσωση του πιλότου θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα προκειμένου «να κλέψουν εμπλουτισμένο ουράνιο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι οι ΗΠΑ διέσωσαν και το δεύτερο μέλος του πληρώματος ενός F-15E που κατέπεσε πάνω από το Ιράν την Παρασκευή, σε αυτό που αποκάλεσε μια «τολμηρή» στρατιωτική επιχείρηση.

Από την πλευρά του, ο ιρανικός στρατός τη χαρακτήρισε «αποστολή εξαπάτησης και δραπέτευσης», επιμένοντας ότι «απέτυχε πλήρως», χωρίς ωστόσο να διαψεύδει σαφώς τη διάσωση του αεροπόρου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν «πολλά ερωτήματα και σκιές αμφιβολίας» σχετικά με την επιχείρηση.

«Η περιοχή όπου φέρεται να βρισκόταν ο Αμερικανός πιλότος στην επαρχία Κογκιλούγιε και Μπογέρ-Αχμάντ είναι πολύ μακριά από την περιοχή όπου επιχείρησαν να προσγειωθούν ή ήθελαν να προσγειώσουν τις δυνάμεις τους στο κεντρικό Ιράν», είπε ο Μπαγαεΐ.

«Η πιθανότητα να ήταν μια επιχείρηση εξαπάτησης με σκοπό να κλέψουν εμπλουτισμένο ουράνιο δεν θα πρέπει καθόλου να αποκλειστεί», είπε.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε πως η επιχείρηση ήταν «μια καταστροφή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ