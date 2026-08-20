Ιράν σε Κύπρο: Δεν κινδυνεύετε όσο οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται και δεν μας απειλούν - iefimerida.gr

Διαβεβαιώσεις ότι η Κύπρος δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν αξιοποιηθούν, τόνισαν ιρανικές διπλωματικές πηγές.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ρεπορτάζ των Financial Times ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης της σύρραξης σε ευρωπαϊκά εδάφη και υποδομές, όπως η Κύπρος, προκαλώντας ανησυχία για την εμπλοκή του νησιού.

Ιρανικές διπλωματικές πηγές διευκρίνισαν πως τέτοιες δηλώσεις δεν είναι πάντα αξιόπιστες, καθώς συχνά αποτελούν εικασίες αξιωματούχων ως αντίδραση σε απειλές και όχι άμεση απειλή κατά της Κύπρου.

Η ιρανική πλευρά χρησιμοποίησε κυπριακά ΜΜΕ για να μεταφέρει τη θέση της, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη ενεργού διπλωματικού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ Λευκωσίας και Τεχεράνης για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Η Τεχεράνη διαμηνύει πως η Κύπρος δεν κινδυνεύει εφόσον οι Βρετανικές Βάσεις δεν χρησιμοποιηθούν εναντίον της, αναγνωρίζοντας τις αμοιβαίες ανησυχίες για τους πολίτες και την ύπαρξη κοινής αντίληψης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι οποίες μίλησαν στην κυπριακή εφημερίδα «Πολίτης», ο διπλωματικός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στη Λευκωσία και στην Τεχεράνη παραμένει ανοιχτός και πλήρως ενεργός.

Στο τραπέζι αυτών των επαφών βρίσκονται διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων ο ρόλος και η χρήση των βρετανικών βάσεων στο νησί.

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Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά από σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times. Η βρετανική εφημερίδα, επικαλούμενη Ιρανούς αξιωματούχους, είχε υποστηρίξει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης της σύρραξης σε ευρωπαϊκά εδάφη και σε υποδομές που χρησιμοποιούνται εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Ωστόσο, κληθείσες να σχολιάσουν το εν λόγω δημοσίευμα, οι ιρανικές διπλωματικές πηγές διευκρίνισαν ότι δηλώσεις που αποδίδονται σε ιρανικούς κύκλους δεν είναι πάντα αξιόπιστες. Όπως εξήγησαν, πρόκειται συχνά για εικασίες αξιωματούχων που διατυπώνονται ως αντίδραση στις απειλές της αντίπαλης πλευράς, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα περί άμεσης απειλής κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, οι διπλωματικές ανέφεραν στην κυπριακή ιστοσελίδα Πολίτης: «Δηλώσεις από ιρανικές πηγές δεν είναι και πολύ αξιόπιστες και αποτελούν απλά εικασίες που προέρχονται από την απάντηση και αντίδραση Ιρανών αξιωματούχων στις απειλές της άλλης πλευράς.

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Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Κύπρου, ο δρόμος και το κανάλι της διπλωματίας είναι πολύ ενεργά και τα μέρη συζητούν διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο. Όσο δεν υπάρχει εχθρική πράξη από τις Βάσεις κατά του Ιράν, τότε τίποτα δεν θα συμβεί.

Οι ιρανικές αρχές έχουν επίγνωση των ανησυχιών της κυπριακής πλευράς, όσον αφορά τους πολίτες του νησιού που ζουν και εργάζονται εντός των ορίων αυτών των Βάσεων, αλλά δεν θα έπρεπε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι ζωές των Ιρανών πολιτών μπορούν επίσης να τεθούν σε κίνδυνο αν αυτές οι Βάσεις χρησιμοποιηθούν κατά του Ιράν.

Το γεγονός ότι το διπλωματικό κανάλι μεταξύ των δύο χωρών είναι ενεργό φαίνεται να υποδηλώνει αυτήν την κοινή αντίληψη».