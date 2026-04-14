 Ιράν στον ΟΗΕ: Καταγγέλλει τις ΗΠΑ για την «διαστρέβλωση» της έκθεσης Γκουτέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας - iefimerida.gr
Ιράν στον ΟΗΕ: Καταγγέλλει τις ΗΠΑ για την «διαστρέβλωση» της έκθεσης Γκουτέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ-Σαΐντ Ιραβάνι, πάνω δεξιά, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας / Φωτογραφία: AP
Η Τεχεράνη καταγγέλλει τις ΗΠΑ για παραπλανητική αναφορά σε έκθεση Γκουτέρες, κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση εγγράφου του ΟΗΕ.

Η Τεχεράνη καταγγέλλει τις Ηνωμένες Πολιτείες για «ανυπόστατη και παραπλανητική αναφορά» σε έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της 7ης Απριλίου για τη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι αποδόθηκαν στο Ιράν θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στο σχετικό έγγραφο.

Κατηγορία για παραπλανητική αναφορά ΗΠΑ

Σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν Αμίρ Σάιντ Ιραβανί αναφέρει ότι ο Αμερικανός εκπρόσωπος ισχυρίστηκε πως ο Γκουτέρες είχε «επιβεβαιώσει» ότι η Ισλαμική Δημοκρατία αποκρύπτει στρατιωτικό υλικό σε νοσοκομεία, σχολεία και κατοικημένες περιοχές, κάτι που η Τεχεράνη απορρίπτει.

Έκθεση του ΟΗΕ για την προστασία των αμάχων﻿

Όπως σημειώνει η ιρανική πλευρά, η έκθεση S/2019/373 αφορά την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις και δεν περιέχει καμία ρητή ή έμμεση αναφορά στο Ιράν, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, καθιστά τις αμερικανικές τοποθετήσεις ανακριβείς.

Καταγγελία για θεσμική διαστρέβλωση

Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει τη σχετική τοποθέτηση «σαφή διαστρέβλωση επίσημου εγγράφου των Ηνωμένων Εθνών» και εκφράζει ανησυχίες για νομικές και θεσμικές επιπτώσεις, επικαλούμενη την υποχρέωση των κρατών-μελών να ενεργούν καλόπιστα και να αποφεύγουν την παραπλάνηση των διαδικασιών του ΟΗΕ.

