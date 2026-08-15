Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ -Κατέληξαν σε «χάρτη ναυσιπλοΐας» λέει η Τεχεράνη, τι σημαίνει αυτό - iefimerida.gr

Το Ιράν και το Ομάν φαίνεται να πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τρόπο διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, καθώς οι δύο χώρες φέρονται να έχουν συμφωνήσει στις θαλάσσιες διαδρομές μέσω του στρατηγικής σημασίας περάσματος, μεταδίδει το Bloomberg.

Τα Στενά έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ο οποίος διαρκεί σχεδόν έξι μήνες.

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Συμφωνήθηκε «χάρτης ναυσιπλοΐοας» μεταξύ Ιράν-Ομάν

Η οριστικοποίηση ενός «χάρτη ναυσιπλοΐας» αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας για τη ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Στενά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαέι, τον οποίο επικαλέστηκε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο Defa Press, πρόκειται για ανεξάρτητη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν που θα διασφαλίζει την κυριαρχία των δύο κρατών και την ασφαλή διέλευση των πλοίων.

Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, εάν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης ή ποιες ακριβώς θα είναι οι ρυθμίσεις ασφαλείας. Για τα ζητήματα αυτά αναμένεται νέος γύρος συνομιλιών.

Οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και είναι απίθανο να αποδεχθούν οποιαδήποτε συμφωνία που δεν θα αποκαθιστά την ελεύθερη ναυσιπλοΐα σε μια θαλάσσια οδό που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

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Νέα πλήγματα σε εμπορικά πλοία

Η εξέλιξη έρχεται ενώ οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζονται. Πριν από τον πόλεμο, περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου περνούσε από τη συγκεκριμένη θαλάσσια αρτηρία.

Η τιμή του Brent, του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς για το πετρέλαιο, αυξήθηκε σχεδόν 6% αυτή την εβδομάδα, καθώς μειώθηκαν οι ελπίδες για γρήγορη επίλυση του αδιεξόδου. Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, μέχρι τις 11 Αυγούστου είχαν καταγραφεί περίπου 65 επιβεβαιωμένα περιστατικά με πλοία στα Στενά και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ 17 ναυτικοί είχαν χάσει τη ζωή τους.

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και μετά. Το βρετανικό UK Maritime Trade Operations ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ενημερώθηκε για βλήμα που έπληξε το κύτος φορτηγού πλοίου. Παράλληλα, δύο πλοία της Abu Dhabi National Oil Co. χτυπήθηκαν την Πέμπτη κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά, ενώ ακόμη ένα επλήγη το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων WAM.

Η Ουάσιγκτον ετοιμάζει νέα οικονομικά μέτρα

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέα οικονομικά μέτρα με στόχο να αναγκάσουν την Τεχεράνη να υποχωρήσει. Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι, στην πλειονότητά τους στο Ιράν.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή στο Fox News ότι η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να πλήξει σκληρά την ιρανική οικονομία, προσθέτοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει εάν ο πόλεμος τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Σε ομιλία του στο Λονγκ Άιλαντ, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών «τείχος από ατσάλι», υποστηρίζοντας ότι επιτρέπει στις ΗΠΑ να ελέγχουν ουσιαστικά τα Στενά. «Πολύ σύντομα θα κηρύξω τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε χαρακτηριστικά.

Η Τεχεράνη δεν ανοίγει ακόμη τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε, πάντως, ότι μια συμφωνία με το Ομάν δεν σημαίνει αυτόματα επαναλειτουργία των Στενών.

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«Αυτό είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα. Εξαρτάται από την εκπλήρωση άλλων προϋποθέσεων, τις οποίες πρέπει να τηρήσουν οι ΗΠΑ», ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram το Σάββατο.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι το Ιράν βρίσκεται σε επαφή με μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ωστόσο, όπως τόνισε, «αυτό δεν συνιστά διαπραγμάτευση. Δεν έχουμε ακόμη λάβει απόφαση να επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ».