Το Ιράν και οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο, αλλά υπάρχουν ακόμα σημαντικές διαφορές, λέει Ιρανός αξιωματούχος - iefimerida.gr

Ιρανός αξιωματούχος δηλώνει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, παρά τις μεγάλες διαφωνίες που εξακολουθούν να υφίστανται.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο, καθώς πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας δύο εβδομάδων στις 22 Απριλίου, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες διαφωνίες, μεταξύ άλλων σχετικά με τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράθυρο διαπραγματεύσεων

Πρόσθεσε ότι η επίσκεψη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, στο Ιράν συνέβαλε στη μείωση ορισμένων διαφορών μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, αυξάνοντας τις πιθανότητες παράτασης της εκεχειρίας και επανάληψης των συνομιλιών.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, εξήρε χθες το Πακιστάν για τον ρόλο του στις διαπραγματεύσεις και δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ήταν «παραγωγικές», προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν ξανά στο Ισλαμαμπάντ.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών σχετικά με τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν αφορούν το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν η Τεχεράνη να εμπλουτίζει ουράνιο για 20 χρόνια, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της περιοχής, τον οποίο επικαλείται το Associated Press.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «αγκάθι» του πυρηνικού προγράμματος

Η Τεχεράνη επιθυμεί το δικαίωμα εμπλουτισμού, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, προσφέροντας αντ' αυτού να σταματήσει για πέντε χρόνια, αναφέρει το SkyNews.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα προορίζεται για μη στρατιωτική χρήση, παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο.