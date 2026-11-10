Ιράν προς ΗΠΑ: Χωρίς την εκπλήρωση των επτά όρων μας, δεν ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ -Στον πάγο οι διαπραγματεύσεις - iefimerida.gr

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία διαπραγματευτική διαδικασία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ιρανός αξιωματούχος Μοχσέν Ρεζαΐ διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς για προγραμματισμένη συνάντηση με τον Αμερικανό Τζέι Ντι Βανς, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς και αβάσιμους και απορρίπτοντας τα σενάρια περί μυστικών επαφών.

Η Τεχεράνη έχει θέσει ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση την ξεκάθαρη τοποθέτηση της Ουάσινγκτον πάνω σε επτά συγκεκριμένους όρους. Οι όροι αυτοί αποτελούν το αυστηρό πλαίσιο για την έναρξη διαλόγου και την αποκλιμάκωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ στις ιρανικές απαιτήσεις. Η ιρανική πλευρά, ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να λάβει αμερικανική ανταπόκριση στο προσεχές διάστημα, διατηρώντας στάση αναμονής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από συνάντηση με τον διαμεσολαβητή του Κατάρ, προσπαθεί να μειώσει τις εκτιμήσεις για άμεση πολεμική σύγκρουση, αλλά ταυτόχρονα δεν αποδέχεται την πρόταση εκεχειρίας που έχει καταθέσει το Ιράν.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mayadeen, το οποίο διατηρεί φιλοϊρανική στάση, ο Ρεζάι διαμήνυσε ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, καθώς και η επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ, προϋποθέτουν την εκπλήρωση επτά συγκεκριμένων απαιτήσεων από την αμερικανική πλευρά, οι οποίες περιλαμβάνονται στην προσωρινή συμφωνία του Ιουνίου.

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«Οι ισχυρισμοί ότι σχεδιάζεται μια συνάντηση μεταξύ εμού και του Τζέι Ντι Βανς είναι επίσης εντελώς ψευδείς και αβάσιμοι» σχολίασε εμφατικά.

Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη έχει ζητήσει από την Ουάσινγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια και χωρίς περιθώρια παρερμηνειών επί των όρων αυτών. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει λάβει επίσημη απάντηση, ενώ ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αμερικανική ανταπόκριση στο προσεχές διάστημα.

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Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του τη Δευτέρα με τον διαμεσολαβητή του Κατάρ, επιχείρησε να περιορίσει τις εκτιμήσεις περί άμεσης αναζωπύρωσης μιας μεγάλης πολεμικής σύγκρουσης.

Παράλληλα, όμως, δεν εμφανίστηκε πρόθυμος να αποδεχθεί την πρόταση εκεχειρίας που έχει καταθέσει το Ιράν.