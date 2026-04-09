Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι θα πάει στο Πακιστάν για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ -Οι προϋποθέσεις της Τεχεράνης - iefimerida.gr

Το Ιράν επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, θέτοντας όμως όρους για την ειρήνη στην περιοχή και την προστασία του Λιβάνου.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι η αντιπροσωπεία της θα ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τις επόμενες ώρες κρίσιμες για την πορεία των διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν στη μείωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εγγυήσεις για τον Λίβανο, ζητώντας από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις επιθέσεις του Ισραήλ στη χώρα.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, η Τεχεράνη θέτει όρους πριν από την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις διμερείς σχέσεις με την Ουάσιγκτον αλλά την ειρήνη ολόκληρης της περιοχής.

Πιθανοί συμμετέχοντες στη διπλωματική αποστολή

Στην αντιπροσωπεία του Πακιστάν, που φιλοξενεί τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, αναμένονται κορυφαίοι αξιωματούχοι, όπως ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, στρατιωτικοί ηγέτες και επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Από την πλευρά των ΗΠΑ, στη λίστα πιθανών συμμετεχόντων περιλαμβάνονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης, ειδικοί απεσταλμένοι και στρατιωτικοί εκπρόσωποι.

Ισλαμαμπάντ, πολίτες διαβάζουν ειδήσεις / Φωτογραφία: AP

Συγκεκριμένα, τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι, χωρίς να έχουν κλείσει, είναι:

Από την πλευρά του Πακιστάν:

﻿Ο πρωθυπουργός Μουχάμαντ Σεχμπάζ Σαρίφ, ο αρχηγός του Στρατού -και στρατηγός πεδίου- ﻿Άσιμ Μούνιρ, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών Μουχάμαντ Ισάκ Νταρ, καθώς και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας (και επικεφαλής της κύριας υπηρεσίας πληροφοριών ISI), Ασίμ Μάλικ.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία περιλαμβάνει:

Τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον ειδικό απεσταλμένο Τζάρεντ Κούσνερ.

Η ιρανική αντιπροσωπεία πιθανότατα θα αποτελείται:

Από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, με πιθανή συμμετοχή επίσης του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, Ματζίντ Ταχτ‑Ραβάντσι.

Oι Πακιστανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι τίποτα δεν είναι βέβαιο μέχρι να φτάσουν οι αντιπροσωπείες.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι επίσημες συνομιλίες θα ξεκινήσουν το Σάββατο, με δυνατότητα να διαρκέσουν έως 15 ημέρες.

Οι αντιπροσωπείες θα φιλοξενηθούν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στο ξενοδοχείο «Serena», στην Κόκκινη Ζώνη του Ισλαμαμπάντ, όπου έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας, έχουν κλείσει βασικά σημεία εισόδου και έχουν κηρυχθεί αργίες στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Ισλαμαμπάντ, Κόκκινη Ζώνη / Φωτογραφία: AP

Όροι που θέτει η Τεχεράνη πριν από οποιαδήποτε συμφωνία

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να δεσμευτεί στην αποτροπή επιθέσεων του Ισραήλ κατά του Λιβάνου ως προϋπόθεση για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Η ιρανική πλευρά επιμένει ότι κάθε ειρηνευτική διαδικασία στην περιοχή πρέπει να συμπεριλάβει λύσεις για τις συγκρούσεις στον Λίβανο και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Κρίσιμη φάση για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις επόμενες ώρες ιδιαίτερα κρίσιμες για την επίτευξη κάποιου είδους ειρηνευτικής συμφωνίας. Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ αναμένεται να δοκιμάσουν την ικανότητα των εμπλεκόμενων πλευρών να γεφυρώσουν βαθιές διαφορές, με στόχο τη μείωση της έντασης και την αποτροπή περαιτέρω συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή.