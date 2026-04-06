Νέα fake «πλάνα» ΑΙ του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «για πρώτη φορά» - Μπαίνει επιβλητικός σε αίθουσα επιχειρήσεων - iefimerida.gr

Νέα, fake πλάνα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο, ένα μήνα μετά την εκλογή του.

Ο Χαμενεΐ ουσιαστικά παραμένει εξαφανισμένος από την δημόσια ζωή από την ημέρα ανακοίνωσης της εκλογής του, καθώς λέγεται ότι τραυματίστηκε σοβαρά στον ίδιο βομβαρδισμό που σκότωσε τον πατέρα του, Αλί

Χαμενεΐ, και ότι νοσηλεύεται υπό άκρα μυστικότητα στη Ρωσία.

Ωστόσο, στις 31 Μαρτίου, η Ρωσία δήλωσε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται στο Ιράν, διαψεύδοντας τις αναφορές. Μάλιστα, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στο Ιράν, Αλεξέι Ντέντοφ, δήλωσε ότι βρίσκεται στο Ιράν, αλλά «για προφανείς λόγους, αποφεύγει να εμφανιστεί δημόσια».

Το νέο fake βίντεο που έγινε viral

Στα πλάνα, τα οποία δεν επιβεβαιώνονται από επίσημες πηγές αλλά αναπαράγονται από διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως των CNN Turk, ο νέος Αγιατολάχ φαίνεται να μπαίνει σε αίθουσα στρατιωτικών επιχειρήσεων ενώ οι υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι σηκώνονται όρθιοι.

Στο βάθος της αίθουσας φαίνεται σε οθόνη ο χάρτης των πυρηνικών εγκαταστάσεων Ντιμόνα του Ισραήλ.

To βίντεο – που πιθανότατα δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη - στοχεύει στην εξυπηρέτηση της ιρανικής προπαγάνδας αλλά και την ανύψωση του ηθικού των Ιρανών, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το βίντεο αναρτήθηκε αρχικά στο Χ από τον λογαριασμό GBX_Press που ανέφερε στη λεζάντα: «Το Ιράν δημοσιεύει ένα νέο βίντεο που δείχνει για πρώτη φορά τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, καθ' οδόν προς την αίθουσα στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μια μεγάλη εικόνα του πυρηνικού αντιδραστήρα Ντιμόνα στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των συντεταγμένων του, εκτίθεται στην αίθουσα».

Ωστόσο, ακόμα και όταν έγινε viral στο διαδίκτυο, κανένας επαληθευμένος λογαριασμός Ιρανού αξιωματούχου ή κρατικού μέσου ενημέρωσης (IRIB, κανάλια του IRGC, Khamenei.ir, κ.λπ.) δεν το δημοσίευσε ή δεν το επιβεβαίωσε.