Δεν κάνει πίσω το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ -«Θα παραμείνουν κλειστά, εκτός αν οι ΗΠΑ αλλάξουν στάση» - iefimerida.gr

Το Ιράν διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν στάση και δεν αποδέχονται τους όρους της Τεχεράνης.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αλλάξουν στάση, να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στο εξωτερικό.

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Ο Ρεζαΐ δήλωσε στον πρέσβη της Κίνας ότι τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα ανοίξουν έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και αποδεχθούν τους όρους του Ιράν», σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.



Όπως μεταδίδει το Tasnim, άλλοι όροι της Τεχεράνης έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Ουάσιγκτον μέσω μεσολαβητών.

Η Τεχεράνη για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ρεζαΐ υποστήριξε ότι ακόμη και μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα Στενά δεν θα σημαίνει αυτομάτως ότι αυτό θα ανοίξει.

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«Οι ΗΠΑ πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο -συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στη Γάζα και τον Λίβανο-, να αποδεσμεύσουν τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και να ικανοποιήσουν τους υπόλοιπους όρους του Ιράν» ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Tasnim.

Παρά τις απειλές και τις επιθέσεις, η βασική οδός εφοδιασμού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να λειτουργεί σε κάποιο βαθμό, σύμφωνα με το Bloomberg.

Δορυφορικές εικόνες έδειξαν πλοία να πραγματοποιούν μεταφορές φορτίου έξω από το Ορμούζ, γεγονός που υποδηλώνει ότι ορισμένα δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να διασχίζουν τη θαλάσσια οδό ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με δεδομένα του δορυφόρου Sentinel 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δευτέρα καταγράφηκαν συνολικά 12 μεταφορές κατά μήκος θαλάσσιας διαδρομής που εκτείνεται σε απόσταση άνω των 100 χιλιομέτρων από τις ακτές του Ομάν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

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Η κυκλοφορία στα Στενά

Ορισμένα από τα πλοία εμφανίστηκαν εκ νέου στα δεδομένα παρακολούθησης, αλλά και στις πλατφόρμες Kpler και Vortexa, έχοντας διασχίσει το Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ανέφερε την Τρίτη σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο μέσος όρος επτά ημερών για το πετρέλαιο που εξέρχεται από το Ορμούζ ανέρχεται σχεδόν στα 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Ο αριθμός αυτός είναι υψηλότερος από πολλές εκτιμήσεις εμπόρων και δείχνει ότι, παρά τον πόλεμο, σημαντικές ποσότητες πετρελαίου εξακολουθούν να φτάνουν στις παγκόσμιες αγορές.

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Σύμφωνα με τον Ράιτ, εάν συνυπολογιστούν και οι εναλλακτικές διαδρομές μέσω αγωγών, οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή φτάνουν περίπου τα 15 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έναντι περίπου 20 εκατομμυρίων πριν από τον πόλεμο με το Ιράν.

Αρκετά πετρελαιοφόρα έχουν εντοπιστεί να πραγματοποιούν μεταφορές από πλοίο σε πλοίο στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Πολλά από τα πλοία που καταφέρνουν να απομακρυνθούν από το Ορμούζ ακολουθούν διαδρομή κατά μήκος των ακτών του Ομάν, ενώ γενικά λαμβάνουν βοήθεια από τον αμερικανικό στρατό κατά τη διέλευσή τους.

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Το Ορμούζ στο επίκεντρο της διαμάχης

Η Τεχεράνη επιμένει ότι πρέπει να έχει την εξουσία να αποφασίζει ποια πλοία μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ επιδιώκει επίσης την επιβολή διοδίων.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, έχουν επιβάλει αποκλεισμό στη ναυτιλία του Ιράν, επιδιώκοντας να περιορίσουν τις ενεργειακές ροές.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά της ναυτιλίας έχουν ως αποτέλεσμα να παραμένει περιορισμένος ο αριθμός των πλοιοκτητών που είναι διατεθειμένοι να εισέλθουν στον Περσικό Κόλπο.

Αυτό έχει οδηγήσει σε εκρηκτική άνοδο των κερδών των δεξαμενόπλοιων, τα οποία στη διαδρομή αναφοράς έχουν φτάσει ξανά κοντά στα 500.000 δολάρια την ημέρα.

