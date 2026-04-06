Το Ιράν επιτέθηκε στο USS Tripoli -Ο Βανς σε συνομιλίες για συμφωνία, δεν εγκρίθηκε το σχέδιό του από τον Τραμπ - iefimerida.gr

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ηγήθηκε ολονύκτιων συνομιλιών για ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Ο Τζέι Ντι Βανς σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια της ύστατης στιγμής το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα επιχείρησε να εξασφαλίσει μια ειρηνευτική συμφωνία με την ιρανική ηγεσία ύστερα από τη νέα προθεσμία-«τελεσίγραφο» του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να εξαπολύσει «κόλαση» πάνω από την Τεχεράνη, αποκάλυψε η Daily Mail.



Δεν έχει λάβει ακόμη την έγκριση του Τραμπ

Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, το σχέδιο που διαπραγματεύθηκε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είναι απίθανο να οδηγήσει σε άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και δεν έχει ακόμη λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν αργά το βράδυ κατέληξαν σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός, ακολουθούμενη από περαιτέρω συνομιλίες εντός ενός χρονικού πλαισίου 15-20 ημερών, σύμφωνα με όσα ανέφερε νωρίτερα σήμερα το Reuters.

Ο Τζέι Ντι Βανς ήταν από τους αξιωματούχους που από την αρχή είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους με την επιχείρηση κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ απείλησε να «ανατινάξει τα πάντα» στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών για τον πληθυσμό, εάν το ισλαμικό καθεστώς δεν κατάφερνε να συνάψει συμφωνία μέχρι την Τρίτη στις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής.

Το Ιράν χτύπησε το αμερικανικό αμφίβιο «USS Tripoli» και το ανάγκασε να υποχωρήσει, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει.

Συγκεκριμένα, μιλούν για το ελικοπτεροφόρο LHA-7 και αμφίβιο πλοίο εφόδου, γνωστό ως «USS Tripoli», που, σύμφωνα με τους Ιρανούς, δέχτηκε επίθεση από «ιρανικούς πυραύλους με αστραπιαία ταχύτητα», όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η επίθεση ανάγκασε το πλοίο να υποχωρήσει βαθιά στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, προστίθεται στην ανακοίνωση. Δεν δόθηκε χρόνος ή τοποθεσία για την αναφερόμενη επίθεση.