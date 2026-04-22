Το Ιράν επιτέθηκε σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ, καθώς εμπορικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκε επίθεση από ιρανικό ταχύπλοο τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την UK Maritime Trade Operations (UKMTO), σκάφος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προσέγγισε το πλοίο και άνοιξε πυρ εναντίον του χωρίς καμία προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου.

Η επίθεση προκάλεσε «σοβαρές ζημιές στη γέφυρα» του πλοίου, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Όπως επισημάνθηκε, «όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές», ενώ δεν προκλήθηκαν πυρκαγιές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 15 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Ομάν, σε μία από τις πιο ευαίσθητες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως.

Ωστόσο, η ιρανική πλευρά παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή. Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim News Agency υποστήριξε ότι οι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν σε επιβολή «ναυτικού νόμου», καθώς το πλοίο «αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από αναφορά στην ίδια ενημέρωση της UKMTO, δίνοντας έμφαση στη δική της ερμηνεία των γεγονότων.

Αυξανόμενος κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Η επίθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα περιστατικών στην περιοχή. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, η Ινδία είχε καταγγείλει ότι δύο πλοία υπό ινδική σημαία δέχθηκαν επίσης πυρά κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε σχεδόν πλήρη διακοπή της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, με ελάχιστα πλοία να τολμούν να διασχίσουν τον κρίσιμο αυτό διάδρομο, από τον οποίο διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Διεθνής κινητοποίηση, σχέδια για στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία συγκαλούν στο Λονδίνο συνάντηση στρατιωτικών ειδικών από περισσότερες από 30 χώρες, με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Στη συνάντηση εξετάζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων, τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και τα επιχειρησιακά σενάρια για την προστασία της ναυσιπλοΐας.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια διεθνούς συνόδου που συγκάλεσαν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με τη συμμετοχή δεκάδων χωρών, όπου συμφωνήθηκε η δημιουργία «μιας ανεξάρτητης και αυστηρά αμυντικής πολυεθνικής αποστολής».

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι δήλωσε ότι στόχος είναι «να μετατραπεί η διπλωματική συναίνεση σε κοινό σχέδιο για τη διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας και τη στήριξη μιας διαρκούς εκεχειρίας».

Στρατηγικό σημείο-κλειδί για την παγκόσμια οικονομία

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά εδώ και σχεδόν δύο μήνες, μετά την αντίδραση του Ιράν σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, περιορίζοντας δραστικά τις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η νέα επίθεση υπογραμμίζει τον αυξανόμενο κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και εντείνει την πίεση για άμεση διεθνή παρέμβαση.

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, με το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτό.