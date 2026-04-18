Θρίλερ στα κλειστά Στενά του Ορμούζ -Μετά τα ιρανικά πυρά σε δύο πλοία, επίθεση με πύραυλο σε εμπορικό -Τραμπ: Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν - iefimerida.gr

Νέα επίθεση, αυτή τη φορά με πύραυλο, εξαπέλυσε το Ιράν σε πλοίο, στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον Βρετανικό στρατό, οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε εμπορικό πλοίο το οποίο προσπάθησε να περάσει από το σημείο. Ο πύραυλος είχε στόχο το πλοίο το οποίο βρισκόταν εκείνη τη στιγμή 46χλμ βορειοανατολικά του Ομάν.

Ο Βρετανικός στρατός ερευνά την τελευταία επίθεση η οποία έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ κλείνουν ξανά «με ευθύνη των ΗΠΑ καθώς δεν εκπλήρωσαν τις δεσμεύσεις τους»

Νωρίτερα, σύμφωνα με το Sky News, δύο πλοία δέχτηκαν πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Τραμπ: Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε από το οβάλ γραφείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, επέμεινε ότι οι συζητήσεις με το Ιράν «πάνε καλά», ωστόσο για το κλείσιμο των Στενών θεώρησε πως είναι μια κίνηση εκβιασμού.

«Οι συζητήσεις πάνε πολύ καλά. Εγιναν καλύτερες απ ότι ήταν εδώ και 47 χρόνια. Θέλουν να κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά δεν θα τους επιτρέψουμε να μας εκβιάσουν» σχολίασε.

Πρόσθεσε πως περιμένει ορισμένες πληροφορίες μέσα στην ημέρα για την κατάσταση στην περιοχή.

«Βρισκόμαστε σε επικοινωνία μαζί τους. Τηρούν σκληρή στάση.Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες αργότερα» πρόσθεσε ο Τραμπ, ο οποίος έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο διέλευσης πλοίων με διόδια που ζητά το Ιράν.

Ιράν: Δεν συμφωνήσαμε για νέο γύρο διαπραγματεύσεων

Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει σε δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, διαψεύδοντας σενάρια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από την κυβέρνηση Τραμπ.

Πηγές από την Τεχεράνη αναφέρουν ότι η απόφαση συνδέεται με τις «υπερβολικές απαιτήσεις» που φέρεται να έθεσε η αμερικανική πλευρά.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει διαμηνύσει, μέσω διαμεσολαβητή από το Πακιστάν, ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει τις συνομιλίες αν δεν αποσυρθούν συγκεκριμένοι όροι, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν επιθυμεί χρονοβόρες και άκαρπες διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να οριστεί ημερομηνία για νέες συνομιλίες εάν πρώτα δεν υπάρξει συμφωνία σε ένα κοινό πλαίσιο.

Όπως υπογράμμισε, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί όρους που παραβιάζουν τα δικαιώματά της βάσει του διεθνούς δικαίου.

Αναφερόμενος δε στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ενδεχόμενης στρατιωτικής δράσης, σημείωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «μιλάει υπερβολικά» και εκφράζει αντιφατικές θέσεις. Επανέλαβε, ωστόσο, ότι το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, προειδοποιώντας πως θα υπερασπιστεί τον εαυτό του «μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη» εάν δεχθεί επίθεση.