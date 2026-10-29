Το Ιράν δεν απάντησε στην επιστολή που έστειλε ο Βανς -«Αφορά ιατρικές προμήθειες» σχολίασε ο Τραμπ - iefimerida.gr

Επιστολή από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε ότι έλαβε το Ιράν με στόχο να αποκλιμακωθούν οι τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών.

Ειδικότερα, το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο πηγή με γνώση της υπόθεσης, ανέφερε ότι το μήνυμα του Τζέι Ντι Βανς απευθυνόταν στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζαΐ με το πρακτορείο Tasnim να συμπληρώνει ότι η Τεχεράνη απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες «να τηρήσουν τους επτά όρους που έχει επιβάλει» ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε πρόοδο.

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Η εφημερίδα The Wall Street Journal (WSJ) σε χθεσινό της δημοσίευμα ανέφερε ότι η επιστολή στοχεύει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν κλιμακώσει τις απειλές για νέα στρατιωτικά χτυπήματα.

Το δημοσίευμα σημείωνε ότι «ο Βανς εξετάζει κατά πόσο η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον μπορούν να βρουν αρκετά σημεία σύγκλισης, ώστε να πείσουν τον Τραμπ να μην δώσει εντολή για μια σύντομη και σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν τις επόμενες εβδομάδες». Η εφημερίδα διευκρίνιζε ότι δεν πρόκειται για «μια ειρηνευτική συμφωνία», αλλά για ένα «ενδεχόμενο πλαίσιο διαπραγματεύσεων».

«Άδειασε» τον Βανς ο Τραμπ

Αν και μία από τις πηγές της WSJ ισχυρίστηκε ότι η επιστολή στάλθηκε κατόπιν αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε, αρνήθηκε ότι έδωσε ο ίδιος τη σχετική εντολή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς αφορούσε την παροχή βοήθειας προς το Ιράν για την απόκτηση ιατρικών εφοδίων. Η δήλωση αυτή ήρθε ως απάντηση σε δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που συνέδεαν την επιστολή με την προσπάθεια επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

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Σε συνέχεια του ρεπορτάζ της Wall Street Journal ότι η επιστολή εστάλη με εντολή του, ο Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν έδωσε οδηγίες στον Βανς για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, απαντώντας αρνητικά. «Όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά, και εξήγησε:

«Αυτό που συμβαίνει είναι ότι χρειάζονται βοήθεια με ιατρικές προμήθειες και διάφορα άλλα πράγματα. Εκείνος (ο Βανς) με ρώτησε τι πίστευα. Του απάντησα, εάν θέλεις να το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Βασικά, έχει να κάνει με το να εφοδιαστούν με προμήθειες ώστε να βοηθήσουν ανθρώπους που δεν είναι καλά».