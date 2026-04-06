Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι έλαβε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός -Δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες για συμφωνία - iefimerida.gr

Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι έλαβε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, αλλά δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες για συμφωνία.



Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η Τεχεράνη έλαβε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός δύο σταδίων από το Πακιστάν και εξετάζει την πρόταση.

Δεν θα ανοίξει το Ορμούζ για προσωρινή εκεχειρία, λέει το Ιράν

Ωστόσο, το Ιράν δεν θα ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ σε αντάλλαγμα για μια «προσωρινή εκεχειρία», ενώ οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες για μόνιμη εκεχειρία, σύμφωνα με τα λεγόμενα του αξιωματούχου της Τεχεράνης.

Η Τεχεράνη δεν θα υποκύψει σε πιέσεις για να αποδεχτεί προθεσμίες και να λάβει αποφάσεις, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Σχέδιο δύο φάσεων για τερματισμό του πολέμου

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό από το Reuters ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ έλαβαν ένα σχέδιο εκεχειρίας που θα περιλαμβάνει δύο στάδια για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Το σχέδιο προβλέπει μια αρχική εκεχειρία πριν από την επίτευξη τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Όλα τα στοιχεία πρέπει να συμφωνηθούν σήμερα», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι η αρχική συμφωνία θα διαμορφωθεί ως μνημόνιο κατανόησης που θα οριστικοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Πακιστάν, του μοναδικού καναλιού επικοινωνίας στις συνομιλίες.

Σύμφωνα με την πρόταση, θα υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός που θα περιλαμβάνει την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, ενώ θα δοθεί προθεσμία 15 έως 20 ημερών για την οριστικοποίηση μιας ευρύτερης συμφωνίας.

«Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ»

Η συμφωνία, που προσωρινά ονομάζεται «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ», θα περιλαμβάνει ένα περιφερειακό πλαίσιο για το στενό, με τις τελικές συνομιλίες να πραγματοποιούνται στο Ισλαμαμπάντ.

Η τελική συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει δεσμεύσεις στο Ιράν να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, ανέφερε η πηγή.