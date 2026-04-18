«Mayday, mayday, mayday. Είμαστε σε κίνδυνο»: Ιρανοί άνοιξαν πυρ κατά πλοίων που επιχείρησαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Το Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σταματά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση για άνοιγμα της στρατηγικής θαλάσσιας οδού στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων, συμπεριλαμβανομένου ενός με άδεια διέλευσης, στα Στενά του Ορμούζ, αναγκάζοντας πολλά να γυρίσουν πίσω. Ηχητικά ντοκουμέντα επιβεβαιώνουν την επίθεση, καταγράφοντας εκκλήσεις κινδύνου από τους πλοιάρχους.

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για μη εκπλήρωση δεσμεύσεων, απειλώντας με ισχυρή αντίδραση και καταστροφή κάθε πλοίου που θα επιχειρήσει διέλευση.

Διεθνείς ανησυχίες εκφράζονται για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά και την παγκόσμια οικονομία, με τη Βρετανίδα υπουργό Εξωτερικών να καλεί το Ιράν να αποκαταστήσει την ελεύθερη διέλευση, επισημαίνοντας την κρίσιμη διπλωματική στιγμή.

Εντατική διπλωματική κινητικότητα βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ισλαμαμπάντ για νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, με πακιστανικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες να επιδιώκουν τη διαμόρφωση πλαισίου διαλόγου για την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Σε ανακοίνωση του κεντρικού στρατιωτικού επιτελείου, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον παραβίασε συμφωνίες συνεχίζοντας να εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα πλοίων προς και από ιρανικά λιμάνια.

«Μέχρι να αποκατασταθεί η ελεύθερη διέλευση όλων των πλοίων, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει υπό αυστηρό έλεγχο», ανέφερε χαρακτηριστικά η δήλωση.

Το μεσημέρι ωστόσο, πλοίο το οποίο είχε άδεια να περάσει, άρχισε να δέχεται πυρά από τους Ιρανούς και μετακινήθηκε πίσω, όπως και άλλα 20 περίπου πλοία που περίμεναν στην σειρά.

Πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου μετέφερε πως οι Φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ εναντίον τους κι ενώ είχαν άδεια να περάσουν από το Ορμούζ.

Το Ιράν έχει επιρρίψει ευθύνες στις ΗΠΑ για αποτυχία εκπλήρωσης των δεσμεύσεών τους μετά την αρχική συμφωνία, ενώ από την Τεχεράνη αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία για νέο κύκλο διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν ή στις ΗΠΑ όπως έλεγε χθες ο Τραμπ και πηγές από τον Λευκό Οίκο.

Πυροβολούσαν πλοία τα οποία είχαν άδεια να περάσουν τα Στενά

Αποκαλυπτικά είναι τα ηχητικά που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ με πλοίο που ενώ είχε άδεια να περάσει, άρχισε να δέχεται πυρά από το ναυτικό του Ιράν.

«Ιρανικό Ναυτικό, είμαι το πλοίο Σανμάρ Χέραλντ, Σανμάρ Χέραλντ, ιρανικό ναυτικό μας δώσατε άδεια, μας δώσατε άδεια να περάσουμε. Ιρανικό ναυτικό, είμαι το πλοίο Σανμάρ Χέραλντ, μας δώσατε άδεια να περάσουμε. Είμαστε δεύτεροι στη λίστα σας, μας δώσατε άδεια, τώρα μας χτυπάτε, αφήστε μας να γυρίσουμε πίσω» ακούγεται στο πρώτο ηχητικό πριν πέσουν οι πρώτοι πυροβολισμοί.

«Mayday, mayday, mayday. Είμαστε σε κίνδυνο, μας επιτίθενται, μας επιτίθενται» ακούγεται στο δεύτερο πριν ακουστούν νέοι πυροβολισμοί

Στο τρίτο ηχητικό που έρχεται από το Ιράν, ανακοινώνεται ότι το Στενό του Ορμούζ είναι και πάλι κλειστό.

«Προσοχή προς όλα τα πλοία, προσοχή προς όλα τα πλοία, προσοχή προς όλα τα πλοία. Μετά την αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εκπληρώσει τη δέσμευσή της στις διαπραγματεύσεις, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διαμηνύει ότι το Στενό του Ορμούζ είναι και πάλι εντελώς κλειστό. Κανένα πλοίο οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε σημαίας δεν επιτρέπεται να διέλθει του Στενού. Όποιο πλοίο προτίθεται να εξέλθει του Στενού και όποιο πλοίο προτίθεται να εισέλθει στο Στενό θα συναντήσει ισχυρή αντίδραση από το ιρανικό ναυτικό και θα καταστραφεί. Ιρανικό ναυτικό, τέλος».



Υπό πίεση η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Το ιρανικό γενικό στρατιωτικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι η περιοχή των Στενών του Ορμούζ «επανήλθε σε καθεστώς αυστηρής διαχείρισης από τις ένοπλες δυνάμεις», προειδοποιώντας ότι οι περιορισμοί στη διέλευση θα συνεχιστούν όσο παραμένει σε ισχύ ο αμερικανικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών θαλάσσιων διαδρομών «θα συνεχιστεί πλήρως» έως ότου επιτευχθεί συνολική συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Διεθνείς ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία

Η βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ δήλωσε ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ δεν έχει ακόμη επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα, παρά την ύπαρξη εκεχειρίας, καλώντας το Ιράν να επιτρέψει την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη διπλωματική στιγμή, αλλά δεν έχουμε ακόμη ομαλή διέλευση», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα της περιοχής είναι καθοριστική για την παγκόσμια οικονομία.

Εντατική διπλωματική κινητικότητα στο παρασκήνιο

Την ίδια στιγμή, έντονη κινητικότητα καταγράφεται στο διπλωματικό πεδίο με επίκεντρο το Ισλαμαμπάντ, όπου προετοιμάζονται νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν .

Περίπου 20.000 στελέχη ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί για την προστασία των συνομιλιών, ενώ υψηλόβαθμες επαφές περιλαμβάνουν αξιωματούχους από το Ιράν, το Πακιστάν και άλλες χώρες της περιοχής.

Ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, Φιλντ Μάρσαλ Ασίμ Μουνίρ, ολοκλήρωσε επίσκεψη στην Τεχεράνη, όπου είχε συνομιλίες με την ιρανική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, μεταφέροντας μήνυμα για ανάγκη συνέχισης των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, περιφερειακές πρωτοβουλίες με τη συμμετοχή χωρών όπως η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος επιχειρούν να διαμορφώσουν πλαίσιο διαλόγου για την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Το κρίσιμο σταυροδρόμι για την περιοχή

Με το Στενά του Ορμούζ να αποτελούν κομβικό σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή και εμπορική ροή, οι τελευταίες εξελίξεις αυξάνουν την ανησυχία για νέα αποσταθεροποίηση.

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, η αντιπαράθεση Ιράν–ΗΠΑ παραμένει στο επίκεντρο, με τις δύο πλευρές να διατηρούν σκληρές θέσεις και το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης να μην έχει απομακρυνθεί.