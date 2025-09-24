Το Ιράν δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα, δήλωσε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν - iefimerida.gr

Το Ιράν δεν έχει την πρόθεση να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Λίγες μέρες πριν από την επαναφορά των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης λόγω των πυρηνικών της φιλοδοξιών, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πως η χώρα του δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Δηλώνω για άλλη μια φορά ενώπιον αυτής της συνέλευσης ότι το Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ και δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Πεζεσκιάν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ