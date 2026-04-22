Το Ιράν δεν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο αμερικανικός αποκλεισμός, δηλώνει ο Γκαλιμπάφ - iefimerida.gr

Το Ιράν αποκλείει το ενδεχόμενο να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, όσο παραμένει σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Αυτό επανέλαβε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πρόσθεσε ότι η πλήρης κατάπαυση του πυρός έχει νόημα μόνο εφόσον δεν παραβιάζεται από τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι «αδύνατον» με μια τέτοια «κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», σημείωσε.

Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ, στην χθεσινή του ανάρτηση για την παράταση της εκεχειρίας, ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Το Ιράν «εκτιμά» τις διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν

Λίγο νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράκ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ είπε ότι «εκτιμά» τις προσπάθειες που καταβάλλει το Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός που αποφασίστηκε μονομερώς από την Ουάσιγκτον.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με το αίτημα των Πακιστανών μεσολαβητών για παράταση της εκεχειρίας, που αποδέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν από τη λήξη της, ο εκπρόσωπος περιορίστηκε να χαιρετίσει τις προσπάθειες του Πακιστάν και υπογράμμισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία λαμβάνει «τα αναγκαία μέτρα (…) για την ασφάλεια» της χώρας.