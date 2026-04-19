Το Ιράν απορρίπτει τον β' γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ - «Υπερβολικές οι απαιτήσεις» της Ουάσιγκτον - iefimerida.gr

Το Ιράν απορρίπτει τον δεύτερο γύρο συνομιλιών λόγω των «υπερβολικών απαιτήσεων της Ουάσιγκτον».

Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών λόγω των «υπερβολικών απαιτήσεων της Ουάσιγκτον, των μη ρεαλιστικών προσδοκιών, των συνεχών αλλαγών στάσης, των επαναλαμβανόμενων αντιφάσεων και του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού, τον οποίο θεωρεί παραβίαση της εκεχειρίας», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ειδικότερα, το IRNA μετέδωσε ότι οι αναφορές σε έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν «δεν είναι αληθινές».

Κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι διατυπώνουν «υπερβολικές» απαιτήσεις, αντιφάσκουν και αλλάζουν συχνά θέση. Το IRNA αναφέρει ότι αυτές οι απαιτήσεις, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και την «απειλητική ρητορική», έχει «εμποδίσει μέχρι στιγμής την πρόοδο των διαπραγματεύσεων».

«Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν υπάρχουν ευοίωνες προοπτικές για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram, χωρίς όμως να παραθέτει κάποια πηγή από αξιωματούχο ή θεσμό.

«Άκυρο» της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις δύο ημέρες πριν τη λήξη της εκεχειρίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την αποστολή Αμερικανών διαπραγματευτών στο Πακιστάν αύριο Δευτέρα. Θα έφταναν το βράδυ στο Ισλαμαμπάντ και την Τρίτη θα ξεκινούσαν οι συνομιλίες.

Τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη λήγει η εκεχειρία δύο εβδομάδων και ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη απειλήσει την Τεχεράνη με πλήγματα σε μονάδες παραγωγής ενέργειας, απειλές που διατύπωνε και πριν εκείνη τη συμφωνία της 7ης Απριλίου.