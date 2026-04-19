Το Ιράν δεν έχει αποφασίσει αν θα στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ - «Θα στείλει», λέει το CNN - iefimerida.gr

Το Ιράν δεν έχει αποφασίσει αν θα στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ - «Θα στείλει», λέει το CNN

Άνδρας με σημαία του Ιράν στο κέντρο της Τεχεράνης / AP
Με δεδομένο τον ναυτικό αποκλεισμό που συνεχίζουν οι ΗΠΑ στα λιμάνια του, το Ιράν εξετάζει αν θα στείλει αντιπροσωπεία στις συνομιλίες στο Πακιστάν.

Το Ιράν δεν έχει προς το παρόν αποφασίσει αν θα στείλει μια διαπραγματευτική ομάδα στο Πακιστάν, «εφόσον υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός», μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο δημοσιογράφο του.

Αντίθετα, το CNN, επικαλούμενο ιρανικές πηγές μετέδωσε ότι έχει παρθεί απόφαση για αποστολή αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ είναι ο λόγος που επικαλείται η Τεχεράνη και για το εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία θα βρίσκεται στο Ισλαμαμπάντ, πρωτεύουσα του Πακιστάν, το βράδυ της Δευτέρας, με ένα μυστήριο ωστόσο να καλύπτει την πιθανή παρουσία εκεί του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

