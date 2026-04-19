Ιράν: «Δεν βλέπουμε σύντομα συμφωνία με ΗΠΑ, υπάρχουν πολλές διαφορές» -Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου στο Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε πως παρά την «πρόοδο» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, υπάρχει μεγάλη απόσταση και δεν βλέπει πιθανή συμφωνία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης κρατούν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, ζητώντας την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών

Στο Λίβανο, Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε σε ενέδρα εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ, ενώ ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τις επιθέσεις και υπέστη απώλειες. Η Χεζμπολάχ, αρνούμενη εμπλοκή, δήλωσε ότι θα παραμείνει με το όπλο ανά χείρας παρά την εκεχειρία.

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφορές. Ορισμένα θεμελιώδη σημεία παραμένουν άλυτα. Είμαστε ακόμη μακριά» δήλωσε στην ιρανική τηλεόραση.

Ο Γαλιμπάφ συμμετείχε αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στις 11-12 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ με την αμερικανική αντιπροσωπεία, λέγοντας ότι είπε στον Βανς ότι δεν τους έχουν καμία εμπιστοσύνη.

«Καταστήσαμε σαφές ότι δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ΗΠΑ πρέπει να εγκαταλείψουν τις μονομερείς ενέργειες και την τάση επιβολής που χαρακτηρίζει την προσέγγισή τους», σχολίασε.

«Ήμασταν νικητές στο πεδίο της μάχης, ο εχθρός δεν είχε επιτύχει κανέναν από τους στόχους του, και το Ιράν διατηρούσε επίσης τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ», υποστήριξε για την κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, η οποία λήγει σε 2 ημέρες. «Αποδεχτήκαμε την κατάπαυση του πυρός επειδή (οι ΗΠΑ) έκαναν δεκτά τα αιτήματά μας», δήλωσε.

Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Αυτό διεμήνυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, κάνοντας λόγο για «παραβίαση της εκεχειρίας», από τις ΗΠΑ.

Το Πακιστάν σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης της κατάστασης, έστειλε νέα πρόταση που υπέβαλε η Ουάσιγκτον, την οποία «εξετάζουν», αλλά δεν έχουν καταλήξει σε απόφαση.

Σημειώνεται ότι δύο ιρανικά πολεμικά σκάφη άνοιξαν πυρ χθες εναντίον τριών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, ενώ άλλα πλοία έχουν αναφέρουν ότι έχουν χτυπηθεί από «άγνωστα βλήματα».

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν χθες ότι όποιο πλοίο προσπαθήσει να περάσει τα Στενά χωρίς άδεια, θα θεωρηθεί εχθρικό και θα χτυπηθεί, όπως και πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ.

«Κάθε προσπάθεια προσέγγισης των Στενών του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό και πλοία που παραβιάζουν το κλείσιμο θα στοχοποιούνται», προειδοποίησαν.

Ωρες αργότερα, πλοία δέχθηκαν πυρά ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά. Ανάμεσά τους, δύο πλοία που με ινδική σημαία που μετέφεραν αργό πετρέλαιο, όπως τόνισε το Νέο Δελχί, το οποίο κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή σε απάντηση.

Η αντίδραση Τραμπ

«Δεν μπορούν να εκβιάζουν» τις ΗΠΑ, αντέδρασε οργισμένος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην νέα στροφή της Τεχεράνης.

Οι ΗΠΑ «δεν μπορούν να επιβάλουν μια πολιορκία» στα Στενά του Ορμούζ, απάντησε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σαΐντ Χατιμπζαντέχ.

Μετά από περισσότερο από ένα μήνα πολέμου που έχει αφήσει χιλιάδες νεκρούς, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, και προκάλεσε μεγάλες αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία, η ανακοίνωση της επαναλειτουργίας των Στενών την Παρασκευή ώθησε προς τα πάνω τις χρηματαγορές και οι τιμές πετρελαίου κατέγραψαν απότομη πτώση.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του, ένα κομβικό θέμα στις διαπραγματεύσεις, κάτι που η Τεχεράνη διέψευσε.

«Με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Στον Λίβανο, το άλλο μέτωπο του πολέμου, χθες, ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν, δύο σοβαρά, σε ενέδρα εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε την επόμενη μέρα από την έναρξη ισχύος δεκαήμερης εκεχειρίας στον Λίβανο, αποδόθηκε στη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, η οποία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εγκαθίδρυσε μια «κίτρινη γραμμή» οριοθέτησης στον νότιο Λίβανο, όπως στη Λωρίδα της Γάζας και πραγματοποιεί πλήγματα από χθες εναντίον υπόπτων που προσεγγίζουν τα στρατεύματά του. Ανακοίνωσε επίσης ότι ένας από τους στρατιώτες του σκοτώθηκε την Παρασκευή, την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας, σε ένα περιστατικό στην ίδια περιοχή.

Σήμερα Κυριακή πρωί, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας ακόμη Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μαχών στο νότιο Λίβανο, προσθέτοντας ότι ακόμη εννέα στρατιώτες τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ένας σοβαρά.

«Μια εκεχειρία σημαίνει πλήρη παύση όλων των εχθροπραξιών. Δεδομένου ότι δεν εμπιστευόμαστε αυτόν τον εχθρό, οι μαχητές της αντίστασης θα παραμείνουν στο πεδίο, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, και θα απαντήσουν σε τυχόν παραβιάσεις», δήλωσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, υποστηρίζοντας ότι μια εκεχειρία δεν μπορεί να είναι «μονομερής».

Στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, πολλοί κάτοικοι άδραξαν την ευκαιρία της εκεχειρίας, γυρώντας για να δουν την κατάσταση στα σπίτια τους πριν επιστρέψουν στο να ζουν σε σκηνές, υπό το φόβο ότι μια επανάληψη των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή.