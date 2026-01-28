Το Ιράν δεν αποκλείει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά είναι «με το δάχτυλο στη σκανδάλη» - iefimerida.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι ο στρατός της χώρας του είναι «με το δάχτυλο στη σκανδάλη» για να απαντήσει σε κάθε αμερικανική επίθεση.

«Οι γενναίες Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι έτοιμες -με το δάχτυλο στη σκανδάλη- να απαντήσουν αμέσως και δυνατά σε κάθε επίθεση εναντίον του εδάφους μας, του εναέριου χώρου μας και των πολυαγαπημένων υδάτων μας» έγραψε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Ταυτόχρονα, το Ιράν έβλεπε ανέκαθεν θετικά μια αμοιβαίως επωφελή, δίκαιη ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ -σε ισότιμη βάση, χωρίς κανέναν καταναγκασμό, απειλές και εκφοβισμό-, που θα εγγυάται τα δικαιώματα του Ιράν στην ΕΙΡΗΝΙΚΗ πυρηνική τεχνολογία και θα διασφαλίζει την ΠΛΗΡΗ απουσία ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, ένας σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι αν οι ΗΠΑ αναλάβουν στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης, τότε οι ιρανικές δυνάμεις θα βάλουν στο στόχαστρο τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και όσους τους στηρίζουν.

Ο Τραμπ «φορτώνει» όπλα και απειλεί

Η απειλή του Αλί Σαμχανί έγινε αφού ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κάνει συμφωνία για τα πυρηνικά, προειδοποιώντας ότι η επόμενη αμερικανική επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη για τη χώρα.

Με την άφιξη στη Μέση Ανατολή ενός αεροπλανοφόρου και των πλοίων συνοδείας του, τα αμερικανικά πολεμικά πλοία στην περιοχή ανέρχονται πλέον σε 10, θέτοντας στη διάθεση του Τραμπ μια σημαντική δύναμη πυρός, εάν αποφάσιζε να πλήξει το Ιράν.

Η αρμάδα αυτή είναι περίπου του ίδιου μεγέθους που αναπτύχθηκε στην Καραϊβική πριν από την αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με την αμερικανική δικαιοσύνη.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε σήμερα ότι συνολικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκονται 10 αμερικανικά πολεμικά σκάφη, μεταξύ των οποίων και το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» με τα τρία αντιτορπιλικά που το συνοδεύουν και μαχητικά αεροσκάφη F-35C. Άλλα έξι αμερικανικά πλοία βρίσκονταν ήδη εκεί, τρία αντιτορπιλικά και τρία παράκτια περιπολικά (littoral combat ships).

Ο Τραμπ είχε απειλήσει πολλές φορές ότι θα έπληττε το Ιράν, λόγω της καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, όμως στη συνέχεια φάνηκε να αλλάζει γνώμη, αφού διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη ματαίωσε τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ