Το Ιράν δημοσίευσε βίντεο από τεράστιο δίκτυο σηράγγων με εκτοξευτές πυραύλων [βίντεο] - iefimerida.gr

Ενώ στις ΗΠΑ διεξάγονταν οι ενδιάμεσες εκλογές, το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από ένα τεράστιο δίκτυο σηράγγων, γεμάτο με αντιπλοϊκούς πυραύλους κρουζ.



Το βίντεο, το οποίο δείχνει σειρές πυραύλων αποθηκευμένων μέσα σε μια εγκατάσταση που θυμίζει λαβύρινθο, ήρθε στο φως εν μέσω φόβων ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας βομβαρδισμούς κατά της Τεχεράνης



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Το υλικό, που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό Telegram των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), περιλαμβάνει επίσης πλάνα από τη εκτόξευση ενός πυραύλου.

Το βίντεο του Ιράν με τους αποθηκευμένους πυραύλους σε σήραγγες

Οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει αρκετές αραβικές χώρες του Κόλπου να προετοιμαστούν για έναν σύντομο, σφοδρό βομβαρδισμό μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν ήδη πλήγματα στο ιρανικό νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, και χαρακτήρισαν τις επιθέσεις περιορισμένες και αμυντικού χαρακτήρα.



Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο αποστέλλει ένα επιπλέον σύστημα Patriot από το Τέξας στο Ισραήλ, προκειμένου να ενισχύσει την πυραυλική άμυνα της χώρας, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και δύο αξιωματούχους. Παράλληλα, η εφημερίδα The Wall Street Journal ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν επίσης απομακρύνει στρατεύματα από βάσεις στη Μέση Ανατολή, όπου θα κινδύνευαν ενόψει μιας πιθανής κλιμάκωσης.

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Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή αναπληρώνουν τα αποθέματα πυρομαχικών τους, ενώ βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη προετοιμάζονται για επιχειρήσεις.



Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι εικασίες ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ετοιμάζονται να εξαπολύσουν έναν νέο γύρο σφοδρών πολεμικών επιχειρήσεων με κύριο στόχο την αποδυνάμωση της Τεχεράνης και την άσκηση πίεσης για την επίτευξη μιας συμφωνίας.



Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τον ερχόμενο μήνα αναμένεται να ενταχθούν στον στόλο των περίπου 20 πολεμικών πλοίων που επιχειρούν ήδη στη Μέση Ανατολή, μια επιπλέον ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και μια εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών — αν και ορισμένα πλοία ενδέχεται να αποχωρήσουν και να αντικατασταθούν από άλλα.



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Σημειώνεται ότι η σύγκρουση, η οποία διανύει τον όγδοο μήνα της, εκτιμάται ότι είχε κοστίσει 47,1 δισεκατομμύρια δολάρια έως τα μέσα Οκτωβρίου, ποσό που δεν περιλαμβάνει τις ζημιές που έχουν υποστεί οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Περίπου το 60% του κόστους, δηλαδή 29 δισεκατομμύρια δολάρι, αφορά δαπάνες για πυρομαχικά, όπως πύραυλοι τύπου Tomahawk και Patriot.