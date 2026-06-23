Ιράν: Δεν θα διαπραγματευτούμε τους βαλλιστικούς πυραύλους -«Η Τεχεράνη δεν μπορεί να επιβάλει διόδια στο Ορμούζ» λέει ο Ρούμπιο - iefimerida.gr

Σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών, οι διαφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθούν να αναδεικνύουν το χάσμα που χωρίζει τις δύο πλευρές.

Ενώ η εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης και η προσπάθεια για οριστική αποκλιμάκωση των συγκρούσεων βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών, ζητήματα όπως το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η δράση των συμμάχων της στην περιοχή και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτές εστίες αντιπαράθεσης.



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«Το Ιράν δεν πρόκειται να διαπραγματευθεί ποτέ τις αμυντικές του δυνατότητες και οι βαλλισικοί πύραυλοι της χώρας δεν περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπέγραψε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε πρόκειται να συμπεριληφθούν στο μέλλον», διαμήνυσε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ.

Ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα διαπραγματευτεί με καμία χώρα τις αμυντικές της δυνατότητες, υπογραμμίζοντας ότι «η περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω ειλικρινών συνομιλιών και συνεργασίας».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν «δύο μέτρα και δύο σταθμά» όσον αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους της Τεχεράνης, σημειώνοντας ότι το Ιράν έχει τα ίδια δικαιώματα με τις υπόλοιπες χώρες να διαθέτει τέτοιου είδους οπλικά συστήματα.

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Ρούμπιο: Το Ιράν δεν θα μπορέσει να επιβάλει διόδια στο Ορμούζ

Λίγες ώρες αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε από το Αμπού Ντάμπί όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να επιβάλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρακτική θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο.

«Πρόκειται για μια διεθνή οδό ναυσιπλοΐας. Καμία χώρα δεν επιτρέπεται να εισπράττει διόδια ή τέλη σε μια διεθνή οδό ναυσιπλοΐας», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι όλες οι χώρες της περιοχής συμμερίζονται αυτή τη θέση.

Κατά την άφιξή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι στις επαφές που θα πραγματοποιήσει στην περιοχή θα συζητηθεί το Μνημόνιο Συνεννόησης με την Τεχεράνη.

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«Αυτό σίγουρα θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών», δήλωσε στους δημοσιογράφους όταν ερωτήθηκε εάν θα επιδιώξει να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί άμεσα από τα αντίποινα του Ιράν στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ορισμένα ζητήματα που δεν περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης θα συζητηθούν αναμφίβολα, ωστόσο το ίδιο το κείμενο της συμφωνίας θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά.

Όπως σημείωσε, μια προσεκτική ανάγνωση του μνημονίου δείχνει ότι η πλήρης και οριστική παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή δεν μπορεί να επιτευχθεί όσο οι σύμμαχοι και οι εντολοδόχοι του Ιράν εξακολουθούν να εκτοξεύουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράκ και να εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες, όπως, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν πράξει η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.