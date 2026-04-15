Ανησυχία στο Ισραήλ: To Ιράν απομακρύνει συντρίμμια από είσοδο τούνελ υπόγειας βάσης πυραύλων - iefimerida.gr

 Ανησυχία στο Ισραήλ: To Ιράν απομακρύνει συντρίμμια από είσοδο τούνελ υπόγειας βάσης πυραύλων
Ανησυχία στο Ισραήλ: To Ιράν απομακρύνει συντρίμμια από είσοδο τούνελ υπόγειας βάσης πυραύλων

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το Ιράν να απομακρύνει συντρίμμια από την φραγμένη είσοδο σήραγγας σε υπόγεια βάση πυραύλων
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το Ιράν να απομακρύνει συντρίμμια από τη φραγμένη είσοδο σήραγγας σε υπόγεια βάση πυραύλων
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το Ιράν να απομακρύνει συντρίμμια από τη φραγμένη είσοδο σήραγγας σε υπόγεια βάση πυραύλων, μεταδίδουν οι Times of Israel.

Νέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν προχωρά στην απομάκρυνση των συντριμμιών από τη φραγμένη είσοδο μιας σήραγγας σε μια υπόγεια βάση πυραύλων κοντά στο Ταμπρίζ.

Το Ιράν «επανεξοπλίζεται»

Η πλατφόρμα ψηφιακής χαρτογράφησης SoarAtlas αναφέρει ότι οι εικόνες της Airbus δείχνουν εξοπλισμό στη φραγμένη είσοδο της σήραγγας, «με μια σειρά από φορτηγά να περιμένουν κοντά, ενώ συνεργεία εργάζονται για να αποκαταστήσουν την πρόσβαση».

Πρόσθετες δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε η SoarAtlas δείχνουν «ενεργή απομάκρυνση συντριμμιών» από μια άλλη βάση πυραύλων στο Χομεΐν, εν μέσω εκεχειρίας με τις ΗΠΑ.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι ισραηλινές και αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν και κατέστρεψαν τις εισόδους των σηράγγων σε υπόγειες ιρανικές βάσεις, προκειμένου να εμποδίσουν το Ιράν να μεταφέρει τους πυραύλους και τους εκτοξευτές που ήταν αποθηκευμένοι εκεί.

