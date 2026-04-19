Το Ιράν απέτρεψε δύο τάνκερ να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Το Ιράν απέτρεψε δύο τάνκερ να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ / Φωτογραφία αρχείου: AP
⁠Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις γύρισαν πίσω δύο τάνκερ που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ σήμερα, αφού εξέδωσαν προειδοποιήσεις.

Αυτό μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επισημαίνοντας πως αυτό είναι αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου αμερικανικού θαλάσσιου αποκλεισμού στο Ιράν.

Δύο δεξαμενόπλοια, που ταξίδευαν υπό σημαία Μποτσουάνα και Ανγκόλα αντίστοιχα, υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία, έπειτα από αυτό που αναφέρθηκε στην ανακοίνωση ως «μη εξουσιοδοτημένος διάπλους» από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Στενά του Ορμούζ πλοία Ιράν τάνκερ δεξαμενόπλοια

