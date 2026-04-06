Το Ιράν απέρριψε την πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία, έκανε αντιπρόταση -«Σημαντική, αλλά δεν αρκεί» απαντά ο Τραμπ - iefimerida.gr

Το Ιράν απάντησε αρνητικά στην πρόταση για εκεχειρία που κατέθεσε το Πακιστάν και άλλες χώρες-μεσολαβητές, δίνοντας τους δικούς του όρους.

Η απόρριψη του σχεδίου εκεχειρίας από το Ιράν έρχεται αφού έγινε γνωστό πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε δώσει έγκριση για το ίδιο σχέδιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, ενώ το Ισραήλ έχει ήδη στοχεύσει πετροχημικές εγκαταστάσεις, με αντίστοιχες επιθέσεις από το Ιράν σε άλλες χώρες.

Η αρνητική απάντηση της Τεχεράνης περιλαμβάνει την απόρριψη της εκεχειρίας, ζητώντας παράλληλα τον τερματισμό του πολέμου με τους εξής όρους:

Όχι στην κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας την «ανάγκη για μόνιμο τέλος του πολέμου, με σεβασμό στις θέσεις του Ιράν»

Ζητά το τέλος των συγκρούσεων στην περιοχή, ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, την ανοικοδόμηση και την άρση των κυρώσεων

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν «σημαντική», αλλά όχι επαρκή. «Έκαναν μια πρόταση, και είναι μια σημαντική πρόταση. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν είναι αρκετά καλό», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο δημοσιογράφος Μπαράκ Ραβίντ έγραψε στο X ότι Αμερικανός αξιωματούχος σχολίασε την απάντηση της Τεχεράνης ως «μαξιμαλιστική» και ασαφή σχετικά με το αν θα επιτρέψει την πρόοδο προς μια διπλωματική λύση.

Το Ιράν απέρριψε το σχέδιο που δεν είχε εγκρίνει ούτε ο Τραμπ

Αξίζει να σημειωθεί πως η Τεχεράνη εμφανίστηκε αρνητική απέναντι στο σχέδιο του Πακιστάν για εκεχειρία 45 ημερών, αφού έγινε γνωστό πως παρά τη σημαντική εμπλοκή του Τζέι Ντι Βανς στις διεργασίες ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το έχει εγκρίνει.

Το σχέδιο αυτό αποτελούσε την απέλπιδα προσπάθεια των κρατών-μεσολαβητών (Πακιστάν, Τουρκία, Αίγυπτος) για την εξεύρεση μιας λύσης που θα επέτρεπε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την αποτροπή της υλοποίησης των απειλών του Αμερικανού προέδρου για μαζικά χτυπήματα σε πολιτικές υποδομές του Ιράν, από τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Συνεχίζονται τα πλήγματα και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με χτυπήματα σε μονάδες παραγωγής ενέργειας, αν το Ιράν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου, όμως χτυπήματα ήδη γίνονται.

Νωρίτερα, το Ισραήλ έπληξε τις κομβικές πετροχημικές εγκαταστάσεις του Ιράν στο South Pars, τη μεγαλύτερη πετροχημική εγκατάσταση της χώρας.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει στοχεύσει πλήθος ενεργειακών υποδομών στις χώρες του Κόλπου τις προηγούμενες ημέρες.