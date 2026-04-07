Το Ιράν απελευθέρωσε κρατούμενο δημοσιογράφο της ιαπωνικής δημόσιας τηλεόρασης NHK - iefimerida.gr

Ιάπωνας υπήκοος υπό κράτηση στο Ιράν, αφέθηκε ελεύθερος.

«Πιστεύεται» ότι είναι ο επικεφαλής του γραφείου στην Τεχεράνη της ιαπωνικής δημόσιας τηλεόρασης NHK.

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει τη χώρα προς το παρόν, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση στο Τόκιο.

«Ιάπωνας δημοσιογράφος κρατούμενος στο Ιράν από τον Ιανουάριο αφέθηκε ελεύθερος. Το πρόσωπο αυτό πιστεύεται ότι είναι ο επικεφαλής του γραφείου του NHK στην Τεχεράνη», σημείωσε το πρακτορείο.

Το Τόκιο είχε ανακοινώσει στα τέλη Μαρτίου την απελευθέρωση άλλου Ιάπωνα πολίτη που κρατείτο από τις ιρανικές αρχές. Αυτό το τελευταίο πρόσωπο έχει επιστρέψει έκτοτε στην Ιαπωνία.