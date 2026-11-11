Το Ιράν απειλεί με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη -«Κάθε σημείο απογείωσης θα χτυπηθεί» - iefimerida.gr

Tο Ιράν διευρύνει τις απειλές του πέρα από τη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι θα πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ακόμη και σε ευρωπαϊκό έδαφος, εφόσον χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εναντίον της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ακόμα και σε ευρωπαϊκό έδαφος, εάν χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εναντίον της, διευρύνοντας τις απειλές της και καλώντας τις χώρες υποδοχής να μην εμπλακούν.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζάι, διευκρίνισε πως οποιοδήποτε σημείο απογείωσης αμερικανικών αεροσκαφών με στόχο το Ιράν θα θεωρείται απειλή και θα αποτελέσει στρατιωτικό στόχο.

Ο Μοχσέν Ρεζάι υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, τόσο οι αμυντικές όσο και οι επιθετικές, έχουν ενισχυθεί σημαντικά και είναι πλέον πολύ μεγαλύτερες σε σύγκριση με την έναρξη του πολέμου.

Ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι Τραμπ και Νετανιάχου στερούνται πολιτικής υποστήριξης για πόλεμο, ενώ μια νέα κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ θα ήταν σύντομη, χωρίς εφικτούς στρατηγικούς στόχους.

Η Τεχεράνη απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς τις χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, καλώντας τις να μη συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη νέα στρατιωτική επιχείρηση της Ουάσιγκτον εναντίον της.

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Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον λιβανέζικο τηλεοπτικό σταθμό Al Mayadeen, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εάν αμερικανικά αεροσκάφη απογειωθούν από αμερικανική στρατιωτική βάση, ακόμη κι αν αυτή βρίσκεται σε ευρωπαϊκή χώρα ή σε κάποια άλλη απομακρυσμένη περιοχή, με σκοπό να βομβαρδίσουν το Ιράν, θα πλήξουμε και αυτές τις βάσεις».

«Κάθε σημείο από το οποίο απογειώνονται αμερικανικά αεροσκάφη θα θεωρείται απειλή για εμάς», πρόσθεσε.

«Πολύ ισχυρότερες οι στρατιωτικές μας δυνατότητες»

Αναφερόμενος στην πορεία της σύγκρουσης, ο Ρεζάι υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν ενισχυθεί σημαντικά σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.

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«Οι αμυντικές και επιθετικές μας δυνατότητες είναι πλέον πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που διαθέταμε την πρώτη ημέρα του πολέμου», τόνισε.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεν διαθέτουν πλέον την απαραίτητη πολιτική υποστήριξη για να συνεχίσουν τον πόλεμο.

Ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε επίσης ότι οποιαδήποτε νέα κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ θα μπορούσε να διαρκέσει μόλις τρεις έως πέντε ημέρες, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ δεν έχουν έναν σαφή και εφικτό στόχο που θα μπορούσαν να επιτύχουν μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.