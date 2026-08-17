«Θα σου σπάσουμε τα πόδια»: Το Ιράν απειλεί τον Τραμπ μετά τη δήλωσή του ότι θα κηρύξει τα Στενά του Ορμούζ «αμερικανικό έδαφος» - iefimerida.gr

Σε νέο επίπεδο έντασης περνά η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν, με ανώτατο Ιρανό στρατιωτικό αξιωματούχο να εξαπολύει πρωτοφανή απειλή κατά του Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για τα Στενά του Ορμούζ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας πως κανένα πλοίο δεν διέρχεται χωρίς την άδειά τους, προκαλώντας έτσι σοβαρές αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο και στις τιμές της ενέργειας.

Η Τεχεράνη κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση, ανακοινώνοντας οικονομική αμοιβή για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που θα σκοτωθεί ή θα συλληφθεί στην περιοχή, ενώ προβλέπει και την αγορά του όπλου που θα χρησιμοποιηθεί για την επίθεση.

Οι απειλές συμπίπτουν με την άκαρπη λήξη του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν, το οποίο δεν οδήγησε σε συμφωνία. Η προσπάθεια για την επαναλειτουργία των Στενών και τη συνέχιση των πυρηνικών διαπραγματεύσεων οδηγήθηκε σε αδιέξοδο.

Το Ιράν αξιοποίησε την περίοδο των διαπραγματεύσεων για να επιταχύνει την παραγωγή πυραύλων και drones. Ενισχύονται οι φόβοι για επέκταση της σύγκρουσης από τον Περσικό Κόλπο και για έναν νέο, ευρύτερο πόλεμο στην περιοχή.

Ο υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» ακόμη και το να αστειεύεται κανείς με την ιδέα ότι τα στρατηγικής σημασίας Στενά θα μπορούσαν να αποτελέσουν αμερικανικό έδαφος. Όπως υποστήριξε, το Ιράν διαθέτει δυνάμεις που θα μπορούσαν να «σπάσουν τα πόδια» όσων επιχειρήσουν να επιβάλουν μια τέτοια εξέλιξη.

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Η δήλωση ήρθε ως απάντηση στην προειδοποίηση του Τραμπ ότι, αφού οι ΗΠΑ «νικήσουν το Ιράν», θα μπορούσε να ανακοινώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν «έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Κανένα πλοίο δεν περνά αν δεν το θέλουμε»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ουσιαστικά επιβάλει αποκλεισμό στην περιοχή και δήλωσε ότι «κανένα πλοίο δεν περνά, εκτός αν το θέλουμε». Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά κάθε διακοπή της ναυσιπλοΐας εξαιρετικά κρίσιμη για τις διεθνείς αγορές.

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Η ένταση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο και στις τιμές της ενέργειας. Η αβεβαιότητα γύρω από την ασφαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιων έχει ενισχύσει τους φόβους για νέες πιέσεις στην προσφορά πετρελαίου, την ώρα που δεν διαφαίνεται άμεσα μια οριστική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ο Χαταμί υποστήριξε παράλληλα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ουσιαστικά εκδιωχθεί από την περιοχή και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή αμερικανικών βάσεων στην προηγούμενη κατάσταση.

«Ο μόνος δρόμος είναι οι Αμερικανοί να φύγουν από την περιοχή», φέρεται να δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει «νικήσει» και πλέον εδραιώνει τη θέση της.

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Η Τεχεράνη βάζει στο στόχαστρο και Αμερικανούς στρατιώτες

Ακόμη πιο ανησυχητική ήταν η ανακοίνωση για οικονομική αμοιβή ύψους 30.000 δολαρίων για κάθε Αμερικανό στρατιωτικό που θα σκοτωθεί ή θα συλληφθεί.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις που αποδίδονται στον Χαταμί, το ποσό θα μπορούσε να φτάσει τα 5 δισ. ριάλ/τομάν, ενώ προβλέπεται ακόμη και η αγορά του όπλου εκείνου που θα χρησιμοποιηθεί σε μια τέτοια επίθεση, έναντι διπλάσιας αξίας.

Λήγει σήμερα το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν

Οι απειλές έρχονται σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη συγκυρία, καθώς η 60ήμερη προθεσμία που είχε προβλεφθεί στο μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν της 17ης Ιουνίου έληξε χωρίς να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

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Το πλαίσιο προέβλεπε, μεταξύ άλλων, προσπάθεια επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, χαλάρωση ορισμένων οικονομικών περιορισμών εις βάρος του Ιράν και συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, οι διαφωνίες αναζωπυρώθηκαν και η εύθραυστη συμφωνία οδηγήθηκε σε αδιέξοδο.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έχει ήδη αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να μην επιστρέψει η Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σχολιάζοντας μάλιστα την απειλή Τραμπ για τα Στενά, διεμήνυσε ότι αυτά «δεν μπορούν να καταληφθούν με ένα tweet».

Φόβοι για νέα, μεγαλύτερη σύγκρουση -Το Ιράν επιτάχυνε την παραγωγή πυραύλων και drones

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλούνται οι πληροφορίες, η ιρανική ηγεσία φέρεται να αξιοποίησε το διάστημα των διαπραγματεύσεων όχι μόνο για διπλωματικές επαφές αλλά και για την ενίσχυση της στρατιωτικής της ετοιμότητας.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για μεγαλύτερο ρόλο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, επιτάχυνση της παραγωγής πυραύλων και drones, ενίσχυση των υπηρεσιών αντικατασκοπείας και στενότερο συντονισμό με ένοπλες οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη στην περιοχή.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο η σύγκρουση να επεκταθεί από τον Περσικό Κόλπο προς την Ερυθρά Θάλασσα και την ευρύτερη περιοχή, με πιθανές επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές υποδομές.

Ιρανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, να θεωρούν ότι η μέχρι τώρα σύγκρουση μπορεί να αποτελεί μόνο την αρχή μιας πολύ μεγαλύτερης αναμέτρησης. Η Τεχεράνη φέρεται να προετοιμάζεται για παρατεταμένη πίεση, ενώ στην Ουάσιγκτον ενισχύονται οι φόβοι ότι η αντιπαράθεση μπορεί να μετατραπεί σε έναν νέο, μακροχρόνιο πόλεμο χωρίς σαφή έξοδο.

Στο φόντο και η κρίση στη Γάζα

Την ίδια ώρα, η διπλωματική προσπάθεια στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και σε άλλο μέτωπο. Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και απεσταλμένος του Τραμπ, είχε επαφές με ανώτατο στέλεχος της Χαμάς με στόχο την επανεκκίνηση του αδιεξοδικού σχεδίου εκεχειρίας στη Γάζα.

Ωστόσο, όσο η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη παραμένουν σε τροχιά σύγκρουσης και τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, ο κίνδυνος μιας νέας μεγάλης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.