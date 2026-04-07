Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, αν ο Τραμπ «παρασυρθεί από την τρέλα του» - iefimerida.gr

Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, αν ο Τραμπ «παρασυρθεί από την τρέλα του»

Γιγαντοαφίσα του ιρανικού καθεστώτος στο κέντρο της Τεχεράνης / AP
Καθώς μένουν λίγες ώρες πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου Τραμπ, το Ιράν απειλεί με χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου.

«Αν όμως ο Τραμπ θέλει να πέσει από τη μια τρύπα στην άλλη μέσα στην τρέλα του, του έχουμε ετοιμάσει μια μαύρη τρύπα από την οποία θα είναι αδύνατο να βγει» είπε Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Tasnim, ενώ μένουν λίγες ώρες πριν το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ εκπνεύσει (3 τα ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας).

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε νωρίτερα πως «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει», αναφερόμενος στις συνέπειες που θα υποστεί το Ιράν αν δεν ανοίξει έγκαιρα τα Στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός αξιωματούχος απέδωσε τις απειλές αυτές «στην απελπισία και την αδυναμία τού Τραμπ».

«Έχουμε ετοιμάσει μερικές ωραίες εκπλήξεις για την πιθανή τρέλα του Τραμπ. Μία από αυτές είναι η προσθήκη των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Aramco, των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Yanbu και του αγωγού της Fujairah στη λίστα των στόχων του Ιράν, και σε περίπτωση εγκλήματος του Τραμπ, το Ιράν δεν θα διστάσει να επιβάλει βαρύ κόστος στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους».

