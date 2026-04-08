Εύθραυστη εκεχειρία: Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει το Ισραήλ αν συνεχίσει τις επιθέσεις στο έδαφος του Λιβάνου - iefimerida.gr

Το Ισραήλ συνεχίζει τα χτυπήματα εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και το Ιράν απειλεί με αντίποινα.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του δεν συμπεριλαμβάνει στη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός τον Λίβανο και από το πρωί της Τετάρτης έχει προχωρήσει σε πλήθος χτυπημάτων εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε στο Al Jazeera ότι η χώρα θα «τιμωρήσει το Ισραήλ ως αντίδραση στο έγκλημα που διέπραξε στο Λίβανο και στην παραβίαση των όρων της εκεχειρίας».

«Η εκεχειρία ισχύει για την περιοχή, και το Ισραήλ είναι γνωστό για την αθέτηση των υποσχέσεών του και μόνο οι σφαίρες θα το αποτρέψουν», ανέφερε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμη στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το Ιράν προετοιμάζει αντίδραση στην παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης θα «βλέπουν» παραβίαση της εκεχειρίας σε κάθε υπερπτήση ξένου αεροσκάφους

Σε δήλωση που δημοσίευσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) αναφέρει ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε ένα drone τύπου Hermes 900 πάνω από τη Λαρ, μια πόλη στη νοτιοδυτική επαρχία Φαρς.

Οι Φρουροί της Επανάστασης πρόσθεσαν ότι η παρουσία οποιουδήποτε «εχθρικού αεροσκάφους» των ΗΠΑ ή του Ισραήλ στον ιρανικό εναέριο χώρο, «ακόμη και χωρίς τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων», θα θεωρείται παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. «Και θα δοθεί αποφασιστική απάντηση», ανέφεραν.