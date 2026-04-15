Το Ιράν απειλεί να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα, μέσω των Χούθι - iefimerida.gr

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν τώρα να αποκλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα, αν διατηρηθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών.

Το Ιράν δεν έχει ακτές στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά σκοπεύει σε ναυτικό αποκλεισμό βασιζόμενος στους Χούθι της Υεμένης, συμμάχους του στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, οι οποίοι έχουν ήδη απειλήσει με επιθέσεις κατά των διερχόμενων πλοίων.

Επίσης, ο ιρανικός στρατός αναφέρει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός συνιστά πιθανόν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

« Δεν θα επιτρέψουμε καμία εξαγωγή ή εισαγωγή»

Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και «δημιουργήσουν συνθήκες ανασφάλειας για τα εμπορικά πλοία του Ιράν και τα τάνκερ», αυτό θα αποτελέσει «το πρελούδιο» για παραβίαση της εκεχειρίας, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, δήλωσε ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψουν καμία εξαγωγή ή εισαγωγή στον Περσικό Κόλπο, στην Θάλασσα του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα», αναφέρεται στην ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πλοία περνάνε από τα Στενά του Ορμούζ

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή της επιβολή αποκλεισμού των πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή εξέρχονται των λιμανιών και των παράκτιων ζωνών του Ιράν.

Η Τεχεράνη από την πλευρά της έχει αποκλείσει την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, ορισμένα πλοία που είχαν αποπλεύσει από ιρανικά λιμάνια διέσχισαν χθες τα στενά, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέρχονται από ιστοσελίδες που καταγράφουν τις κινήσεις των πλοίων.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim που επικαλείται μη κατονομαζόμενες πηγές, ο απόπλους από τα λιμάνια του Ιράν συνεχίζεται παρά τον αποκλεισμό.

«Εμπορικά πλοία απέπλευσαν με κατεύθυνση πολλές περιοχές του κόσμου» τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.