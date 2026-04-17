Το Ιράν απειλεί με εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αν οι ΗΠΑ διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό - iefimerida.gr

Να πάρει πίσω το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εξετάζει το Ιράν, λέει αξιωματούχος, αν οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Υπό αίρεση μπορεί να θέσει το Ιράν όλη την πρόοδο που έχει συντελεστεί τις τελευταίες ώρες σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, όπως προκύπτει από δήλωση Ιρανού αξιωματούχου στο πρακτορείο Fars.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τεχεράνη εμφανίζεται να αντιδρά στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια μέχρι να επιτευχθεί οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η δήλωση Αραγτσί για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε ανακοινώσει την πρόθεση της χώρας του να ανοίξει πλήρως το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κατόπιν της εκεχειρίας στο Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ανοιχτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, ακολουθώντας τη συντονισμένη διαδρομή που έχει ήδη ανακοινώσει ο Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», έγραψε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Βέβαια, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέφερε δήλωση αξιωματούχου, σύμφωνα με την οποία τα πλοία που θα θελήσουν να περάσουν από το Ορμούζ θα πρέπει να έχουν άδεια από το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ πανηγυρίζει, αλλά διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό στη χώρα

«Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτό και έτοιμο για απρόσκοπτη διέλευση. Ευχαριστούμε!» έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση του Αραγτσί.

Αργότερα, τόνισε ότι το Ιράν δεσμεύτηκε πως δεν θα ξανακλείσει ποτέ τα Στενά, ως «όπλο εναντίον του κόσμου» και μίλησε για μια «σπουδαία και λαμπερή ημέρα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο αργότερα δήλωσε με νέα ανάρτηση ότι το Ιράν αφαιρεί όλες τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ με τη βοήθεια των ΗΠΑ.

«Το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή βρίσκεται στη διαδικασία αφαίρεσης όλων των θαλάσσιων ναρκών του! Ευχαριστώ!» έγραψε στο Truth Social.